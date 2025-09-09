我是廣告 請繼續往下閱讀

原健保署副署長陳亮妤今（9）日接任署長，不過，國民黨立委王鴻薇掀她背景，陳亮妤父親陳永昌是國策顧問、賴清德彰化縣競選總部主委、彰化小英之友會總會長；母親黃淑娟則是前彰化縣社會處長、現任信賴台灣姐妹會會長。確實「信賴感」十足，不免質疑「又是信賴關係戶？」王鴻薇今天在臉書發文質疑，新任健保署署長名單出爐，確定由陳亮妤擔任，這也讓她的家世背景，就這麼剛好，父親陳永昌是國策顧問、賴清德彰化縣競選總部主委、彰化小英之友會總會長；母親黃淑娟則是前彰化縣社會處長、現任信賴台灣姐妹會會長。確實「信賴感」十足。王鴻薇續指，而且從陳亮妤官運來看，短短兩年內從北市聯醫昆明防治中心主任，歷任心理健康司司長、副署長，到如今升任署長，能夠這樣「破規格」連續升遷，到底是能力還是關係戶？更不要提，因為健保制度使然，健保署長一職左右攸關全民健保制度的政策與資源分配，更是國內外藥廠爭取資源的對象，其背後龐大的利益，賴清德急著任命自己的信賴關係戶，把持資源，當然讓人毫不意外。王鴻薇說，事實上，過去他多次揭發「賴清德信賴關係戶」入主政府，賴清德的內舉真的完全不避親，自己高齡98歲的舅舅童永出任總統府資政，像是前國策顧問陳輝東的女婿黃仲銘、兒子陳昱凱分別接任資策會董事長、貿協副董事長。連交通部長這麼大的這麼需要專業的官，他也敢任命他競選發言人非交通專業陳世凱擔任。王鴻薇續指，這其中，黃仲銘掌管資策會，更是把資策會變成賴清德的台南幫台北辦公室，除了他自己就是「信賴之友會」台南分會會長，曾任行政院政務顧問、台南市政府市政顧問，副執行長蕭博仁曾任台南市政府法制處處長、秘書處處長，資策會人工智慧研究院院長戴偉峻，曾任台南市政府研究發展考核會主任委員，資策會資深規畫師吳堂成曾任台南市府北辦主任、新聞處長，上班睡覺還被同仁拍照檢舉到立法院。這些「賴清德信賴關係戶」通通不是資訊工程相關，也根本毫無專業可言。王鴻薇直言，如今健保署署長人事任命，賴清德又開始如法炮製，如今能在中央當官的不是「前台南市府」，不然就是「信賴之友會」人馬，毫不避嫌的大搞酬庸掌權，這種團隊當然是施政無能只會鬥爭，終至全民唾棄。