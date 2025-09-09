我是廣告 請繼續往下閱讀

因京華城案遭羈押一年的民眾黨前主席柯文哲昨日以7000萬元交保，柯文哲在交保後，昨天就驅車前往新竹老家，與家人一起吃晚餐。而柯文哲YT今（9）日貼出新的短影音，寫到柯文哲解除羈押禁見後，和幕僚討論的第一個話題，竟然是雙子星蓋太慢。柯文哲在車上不斷碎碎念說，雙子星怎麼會蓋這麼慢？不是很快？雙子星，我們那是中山站到雙連站，當時有撥一筆預算，從台北車站可以走跨過去，因為那個線型公園全部把它弄完，這個E1、E2，一年多了，「我要下來的時候已經標出去了」。柯文哲還說，那個計劃案都寫好，「應該那個要先設計」。台北雙星大樓自2006 年宣布推動後，於2022 年正式開工，並預計2027 年完工，除了提供全方位的消費體驗，其最受矚目的，莫過於主建築的高度將超過信義區的「台北天空塔」，成為台北市第二高樓，以及台灣第二高樓，僅次於台北101。