▲周潤發（右）在《福星假期》裡，對張曼玉（左）緊追不捨。（圖／摘自IMDb）

▲周潤發主演《福星假期》時，已經在台灣與香港都拿下影帝的榮銜，對於認真嚴肅的影片，比較得心應手。（圖／摘自IMDb）

▲周潤發（如圖）被名導演王晶認為是最會當明星的人。（圖／取自微博）

華人演藝界重量級影帝周潤發，向來是觀眾心目中的演技之王，嚴肅、搞笑的內容都難不倒他，可是他卻也曾經在登上大牌寶座之後、首度卸下包袱賣力耍寶的時候，感到嚴重的適應不良，甚至還講出：「這種片每年拍一部，戲都不會演。」的重話。原來讓他如此感嘆的正是香港通俗喜劇名導王晶，當時他已是台港兩地都得過影帝的大牌，王晶卻要他在《福星假期》（港名：精裝追女仔）瘋狂搞笑，還認為這部片比他們後來的《賭神》更讓自己喜愛。周潤發從TVB的藝員訓練班入行，最早是在電視上亮相，當過龍套、演過配角，逐漸因為高大帥氣的外型而被觀眾注意，只是剛開始跨進大銀幕，影片的素質與賣座成績都很不理想，和他在電視圈呼風喚雨的氣勢差很多，一度被叫做「票房毒藥」，直到《英雄本色》等片在港狂賣，讓他的星運翻轉，從毒藥成了萬靈丹。由於想找周潤發拍戲的人太多，他一年要接好幾部片，這之中就包括王晶的《福星假期》，可是這部片說穿了，就是王晶擅長的「泡妞喜劇」，插科打諢為主，周潤發甚至對同片合作的曾志偉、陳百祥那種誇張的表現，感到難以接受。眼看周潤發卡關，王晶要他放開來，就當在演舞台劇，不要覺得自己太過誇張，反正該片走瘋狂喜劇路線，本來就會誇張一些，周潤發才慢慢找到該有的方式，片子推出後，他的耍寶表現反倒變成片商主打的賣點，無論在香港或是台灣都創造亮眼的賣座成績，更成了王晶另一套著名的票房影片系列。周潤發在此之後，繼續與王晶合作了《賭神》、《賭城風雲》等片，彼此雖然算不上走得很近的朋友，王晶自認很懂周潤發，也覺得比起好萊塢，香港、中國影壇更適合他。在王晶的眼裡，周潤發是最會當明星的人，儘管周潤發也有演技，卻是當明星的功力更勝好幾籌，王晶提到他早幾年獲邀出席韓國音樂頒獎禮為例，才一出場已經全場瘋狂拍手，這就是明星光環。有的演員像吳鎮宇，演技實力很好，卻從來就不是明星，沒有強大的明星光環。王晶透露很想在退休之前跟周潤發再合作，不曉得能不能把劇本弄出來，卻相信若是周潤發看到有合適的劇本，也不會不想演，期盼彼此還能有合作第8部電影的機會。