台海緊張局勢長年是中美競爭戰場，《華爾街日報》報導，潛艇軍備競賽成為美中最新戰場，更將是潛在台海衝突的關鍵決勝因素。華府雖然保持技術領先，但面臨生產延宕問題，而北京的潛艇實力正迅速崛起，不僅技術有明顯突破，艦隊規模也相當龐大，美軍數十年的水下優勢備受挑戰。
《華爾街日報》以「美中較勁引發潛艦軍備競賽」專文報導，在潛在的台海衝突之中，潛艇可能比二戰以來任何時候都更能發揮關鍵作用，北京可以派出新型核攻擊潛艇，阻斷美軍馳援；但美軍也可以用潛艦摧毀中國艦隊，或把解放軍船隻困在台灣海峽，阻止共艦包圍台灣，甚至發射飛彈攻擊中國陸地目標，封鎖南方航道以切斷解放軍後勤供應鏈。
華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）資深研究員薩德勒（Brent Sadler）表示，中國的潛艦技術即將出現飛躍的進展，能顯著降低艦體噪音，大幅提高追蹤難度。
解放軍近年來對美國的潛艦部隊構成挑戰，中共首艘核動力潛艦在1974年服役，聲音大、速度慢還會讓船員暴露在輻射下，但半世紀過去，解放軍已在研發核動力潛艦方面取得進展，速度更快、航程、續航力更長。包括095型等新型潛艦將可搭載巡弋飛彈，具備高度隱匿性、常規動力「元級」潛艦改良成「不依賴空氣推進」技術，可更長時間潛航、九三閱兵時展示水下載具與自主魚雷，也顯示共軍研發的多樣化。
美軍的技術目前仍然領先，擁有更安靜、火力更強的全核動力艦隊。包括維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦正進行升級，將具備更大載彈量與隱匿性能。美軍同時導入人工智慧、水下載具與感測器，強化水下作戰。
但現在美國面臨造艦產能不足的困境，首艘哥倫比亞級彈道飛彈潛艦，已被延後至2029年交付，新一代SSN(X)核動力攻擊潛艦更得等到2040年代才可能開工。國會研究處數據顯示，2023財年有16艘潛艦閒置，僅67%的攻擊潛艦能保持戰備，部分因維護延宕而長期閒置。
國會研究處指出，目前美國一年能造1.2艘攻擊型潛艦，但美軍實際上每年應該要打造2.33艘潛艦，才能在提升艦隊戰力的同時，填補因AUKUS潛艦協議需提供給澳洲潛艦的缺口。
文章來源：
U.S.-China Rivalry Sparks a Submarine Arms Race
我是廣告 請繼續往下閱讀
華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）資深研究員薩德勒（Brent Sadler）表示，中國的潛艦技術即將出現飛躍的進展，能顯著降低艦體噪音，大幅提高追蹤難度。
解放軍近年來對美國的潛艦部隊構成挑戰，中共首艘核動力潛艦在1974年服役，聲音大、速度慢還會讓船員暴露在輻射下，但半世紀過去，解放軍已在研發核動力潛艦方面取得進展，速度更快、航程、續航力更長。包括095型等新型潛艦將可搭載巡弋飛彈，具備高度隱匿性、常規動力「元級」潛艦改良成「不依賴空氣推進」技術，可更長時間潛航、九三閱兵時展示水下載具與自主魚雷，也顯示共軍研發的多樣化。
美軍的技術目前仍然領先，擁有更安靜、火力更強的全核動力艦隊。包括維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦正進行升級，將具備更大載彈量與隱匿性能。美軍同時導入人工智慧、水下載具與感測器，強化水下作戰。
但現在美國面臨造艦產能不足的困境，首艘哥倫比亞級彈道飛彈潛艦，已被延後至2029年交付，新一代SSN(X)核動力攻擊潛艦更得等到2040年代才可能開工。國會研究處數據顯示，2023財年有16艘潛艦閒置，僅67%的攻擊潛艦能保持戰備，部分因維護延宕而長期閒置。
國會研究處指出，目前美國一年能造1.2艘攻擊型潛艦，但美軍實際上每年應該要打造2.33艘潛艦，才能在提升艦隊戰力的同時，填補因AUKUS潛艦協議需提供給澳洲潛艦的缺口。
文章來源：
U.S.-China Rivalry Sparks a Submarine Arms Race