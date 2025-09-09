我是廣告 請繼續往下閱讀

光寶科9日公布8月合併營收達156.49億元，月增13.3%、年增29.8%，創下近三年新高，累計前8月營收1063億元，年增22.21%。法人解讀，最大助力來自成功切入輝達高階AI伺服器供應鏈，帶動高單價、大電流電源產品出貨量成長。光寶科8月營收主要來自雲端與物聯網部門，占比52%；資訊與消費性電子部門占33%；光電部門則為15%。其中，雲端運算與高階伺服器電能管理系統需求強勁，推升雲端及物聯網營收年增近九成。光寶科也點出，Mini LED需求在新一代電競PC與手機市場保持穩健。對第三季展望樂觀，並規劃明年推出500kW與1MW電源機櫃。法人認為，隨著北美、中國與越南產能擴張，營收動能將更為明顯。光寶科9日股價受到台達電激勵，加上SEMI全球董事會主席吳田玉認為，台灣之後也將成立電源管理平台，今日相關類股上漲，光寶科股價收漲4.85%或6.5元，收140.5元，成交量59241張。