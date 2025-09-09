我是廣告 請繼續往下閱讀

歸化日本籍的日本新任參議員石平，以反共立場聞名，中國外交部8日宣布，石平長期在台灣、歷史等問題上「散布謬論」，決定對其實施制裁措施，凍結其在中國境內財產以及限制其本人及直系親屬入境中國；中國官媒今（9日）發出社論怒罵石平與總統賴清德是「漢奸」，石平隨即回應稱「是我莫大的榮幸啊！」中國外交部8日指，石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散佈謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據相關規定，中方決定採取反制措施。將凍結石平在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與石平進行有關交易、合作等活動，以及限制其本人及直系親屬入境中國。石平本人則吐槽，強調自己在中國境內本來就無持有財產，也沒有前往中國的計畫，諷刺中國的制裁毫無用處。中共最大黨媒《人民日報》旗下《環球時報》今日發出2篇社評點名他痛罵，並直指石平與賴清德是「漢奸」；讓石平在社群平台X上發文反譏，「這實在是破天荒的待遇！其中一篇居然把我跟台灣總統賴清德相提並論，罵我們是『21世紀的新漢奸』。能跟賴總統一起被批評，真的是我莫大的榮幸啊！」石平於1962年出生於中國四川省。 1989年六四事件後，他與中國徹底決裂，強調自己與中國在精神上「訣別」，並於2007年歸化為日本國籍。