沒有公費生「離島、偏鄉」恐面臨醫師荒 石崇良：人力挹注很重要

衛福部「重點科別培育公費醫師」計畫原本今年結束後不續辦，一度因為名額限制爭議引發醫界不滿，衛福部宣布繼續推動計畫，教育部表示會依照衛福部函送計畫理核復事宜。衛福部長石崇良今（9）日回應，公費醫師的制度對於偏鄉人力挹注相當重要，且也需要跨領域的人才，同時會於116年評估整體醫事人力，並討論醫學生員額。「重點科別培育公費醫師」不續辦，引發醫界、學界爭議，直到行政院長卓榮泰跨部會與衛福部、教育部凝聚共識後，才弭平爭議。依據衛福部送115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學公費生招生名額，分別為台大、陽交大、成大、慈濟、輔大、義守、清大、中興、中山共9校，其中清大、中山及中興3校學士後醫學系獲配各30名公費生名額。教育部表示，將依照衛福部函送計畫辦理核復事宜。石崇良今日受訪時回應，長時間來看，公費生的成效貢獻是非常大的，在部立醫院、偏遠地區有約6成醫師為公費生。他舉例，以金門醫院來說，醫師有93%為公費生、澎湖則有70%是公費生。石崇良認為，若沒有公費生，離島及偏鄉可能會面臨嚴重的醫師荒，整體而言，公費醫師占了相當重要的角色。近年發現公費期滿後，有些醫師也會留下來，這樣的趨勢也逐漸增加。石崇良提到，也就是說偏鄉的醫療人力的挹注是相當的重要；加上隨著科技的發展，未來所需要的醫師可能不僅是單領域，更希望有跨領域的能力，包括有些人是工程背景、生物化學等。可結合智慧醫療、再生醫療及新藥研發。石崇良認為，可有別於那麼單一訓練專長醫師貢獻。但也並非要公費生們簽下賣身契，而是希望提供他們一個長久的職涯發展。石崇良指出，經過考量及評估後，決定持續辦理公費生的培育計畫，名額也考量到公費生相對要有的投入及同儕，因此在三所學士後醫學系各核給30個名額。另外加上義大30個名額，另外台大、陽明交大、成大及輔大皆為5個名額，另外在東部的慈濟大學則是10個名額，共計150名。石崇良說，這不影響那麼現有的自費生的權益，因應政策需求，進行重點公費醫師的培育計畫；新一期計畫為期10年。不過，相關計畫消息一出，也引發醫師公會不滿。石崇良則說，會盡量並主動與公會溝通。整體員額的評估，他提到，後續會在116年進行討論。