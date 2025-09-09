我是廣告 請繼續往下閱讀

美國時間9月6日，紐澤西州發生一起震驚體壇的悲劇。NBA美國職籃（National Basketball Association）明尼蘇達灰狼中鋒瑞德（Naz Reid）的姐姐托拉雅（Toraya Reid），在傑克森鎮的公寓大樓外遭槍擊身亡，年僅29歲的兇嫌格林（Shaquille Green，據悉為其男友）隨後被警方逮捕，並面臨謀殺與多項持槍罪名指控。根據檢方公布的調查結果，當天上午11點左右警方接獲報案，抵達現場時發現托拉雅倒臥在出口處，身中多槍，當場失去呼吸心跳。格林在行兇後徒步逃逸，但不久後在附近道路被警方追捕並拘留。檢方表示：「經過重大犯罪調查組與地方警方調查後，確認格林就是殺害瑞德的嫌犯。」消息傳出後，瑞德的前隊友、現效力於紐約尼克的球星唐斯（Karl-Anthony Towns）在社群媒體上發文悼念：「心碎。沒有任何言語能減輕兄弟的痛苦。今天我會為他和他的家人祈禱。」托拉雅的妹妹賈卡亞（Jakahya）則在社群媒體上公開發聲，怒斥兇嫌是「懦夫」，並強調姐姐不只是NBA球員的親人，「她有名字，她是托拉雅。請尊重她，不要僅僅稱她是誰的姐姐。」母親安娜西亞（Anashia Reid）及親友們也陷入極大悲痛。事實上，瑞德曾在2023年受訪時提到，自己作為家中老二，姐姐一直對弟妹呵護備至，「她就像是我們的父母一樣保護我們。」如今卻不幸香消玉殞，讓人倍感唏噓。這起慘案不僅震撼瑞德一家，也令NBA社群陷入哀悼。外界紛紛向瑞德及其家人送上慰問，祈禱他能渡過這段極為艱難的時光。姓名：Toraya Reid年齡：28歲家庭背景：為Reid家族長女，下有弟弟Naz Reid（現效力於NBA明尼蘇達灰狼）以及妹妹Jakahya。求學經歷：三兄妹皆就讀於Roselle Catholic High School。運動經歷：曾短暫參與壘球運動。