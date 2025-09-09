我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧近期發聲表示終於拿到帳本，放話「查核所有金流」，也提告曾淑惠，不過此舉卻遭律師揭祕疑另有盤算。（圖／秘月期POPOO YouTube）

YouTube頻道「眾量級」Andy老師在和家寧分手後，因收益分配問題掀起糾紛，Andy指控家寧一家侵占頻道收入，而家寧昨（8）日反擊，宣布已取得公司帳本，並以群海公司監察人身分，對母親曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟。對此律師張榮成指出，家寧此舉背後有高人指點，意圖就是要讓Andy無法對曾淑惠提告。律師張榮成在Threads上解釋，《公司法》第213條明定，公司與董事間的訴訟，由監察人代表公司。由於家寧身兼監察人，此舉等於鎖死Andy的法律途徑，「厲害了家寧，Andy沒有權利代表公司對家寧媽媽提告。」除非股東會另行選任代表訴訟人，否則目前只有家寧能代表公司提起訴訟。張榮成進一步指出，《公司法》第214條規定，持股超過百分之一、連續6個月以上的股東，可要求監察人對董事提告。若監察人在30日內怠於行動，該股東才得以公司名義自行起訴。換言之，Andy必須先向家寧書面提出請求，若她未行動，才有訴訟資格。由於家寧已率先提告，等同堵住Andy透過公司名義起訴的可能性。此案法律關係錯綜複雜，也凸顯「眾量級」從感情糾葛延伸至股權與收益爭奪，張榮成也認為，雙方攻防恐將持續在法院對峙，後續發展備受關注。