▲2017中華職棒年度頒獎典禮，Lamigo桃猿王柏融獲得安打王、全壘打王、年度最有價值球員等七項大獎。（圖／記者葉政勳攝）

2018年數據雖回歸正常，但仍以打擊率3成51、17轟、84打點帶領球隊二連霸。隨後王柏融赴日挑戰，加盟北海道日本火腿鬥士，展開旅日生涯。（圖／NOWNEWS資料照）

今（10）日適逢中華職棒台鋼雄鷹球星「台鋼大王」王柏融32歲生日，中華職棒官方與球迷紛紛獻上祝福。而回顧他的中職生涯，王柏融在旅日前不僅是Lamigo桃猿王朝的重要成員，更以驚人打擊火力寫下至今仍無人能撼動的三項紀錄，包括單季打擊率最高（4成14）、單季安打（200支安打）最多和單季得分最多（130分得分），奠定「大王」在台灣棒壇的歷史地位。他的巔峰，肯定是中職「最高的山」之一。王柏融在2015年季中選秀以首輪第四順位加盟Lamigo桃猿，僅29場出賽便繳出打擊率3成24、9轟、29分打點的驚人成績，雖因打席不足無緣新人王，但聯盟也因此修改規則，讓未滿124打席的球員仍具挑戰資格。翌年，他不僅在例行賽火力全開，還在總冠軍戰拿下優秀球員獎，徹底打響名號。2016年是王柏融的爆發年，他以打擊率4成14、200支安打、130分得分，寫下中職至今仍無人能破的三大紀錄。整季29轟、105打點、24次盜壘的全面數據，更讓他豪奪打擊王、安打王、新人王、年度MVP等七項大獎。2017年他再度繳出打擊率4成07、31轟、101打點的恐怖成績，連兩季打擊率破4成，包辦打擊王、全壘打王、打點王等多項獎項，並率隊奪下生涯首座總冠軍，當時桃猿總教練洪一中更盛讚他是：「中職最強打者」。2018年數據雖回歸正常，但仍以打擊率3成51、17轟、84打點帶領球隊二連霸。隨後王柏融赴日挑戰，加盟北海道日本火腿鬥士，展開旅日生涯。在中職前4年，王柏融打擊率為3成86，敲出573支安打、86轟、319分打點，還有49次盜壘，其中單季打擊率4成14、200安打與130得分三項紀錄，迄今仍是高不可攀的存在。能連續兩年打擊率超過4成，更被認為是未來難以再現的奇蹟。在32歲生日這天，「大王」的名字仍與中職最輝煌的打擊紀錄緊緊相連，見證了他當年在球場上宰制力十足的風采。