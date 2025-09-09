我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華棒協理事長辜仲諒爭取連任WBSC副會長，前日申請暫停限制出境成功，確定將赴日參與WBSC改選會議。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.12）

蔡其昌談運動部

世界棒壘球總會（WBSC）將在16、17日於日本東京開會，討論重點議題包含下屆WBSC重要人事幹部改選，中華棒球協會理事長辜仲諒日前已經宣布爭取連任WBSC副會長，中華職棒會長蔡其昌今（9）日受訪時，則表態全力支持，「我沒有投票權，但支持也樂見辜理事長，台灣人在國際運動的發展。」蔡其昌稍早出席完運動部掛牌上路儀式後，聊到台灣棒球未來發展，也被問到關於中華棒球協會理事長辜仲諒爭取連任WBSC副會長一事，蔡其昌表示全力支持，「台灣人在國際棒球舞台上，能夠擔任到重要職務，當然就是支持了！尤其他目標是當上會長，這對台灣棒球能見度、推廣都有很大的幫助。」蔡其昌強調，「以棒球人角度，絕對是樂見與期待，聯盟也全力替他加油。」辜仲諒日前宣布將出國參與U18世界盃，以及本月在日本的WBSC會議後，就傳出他因案遭限制出境、科技監控而難以成行，所幸後續聲請暫時解除成功，確定將赴沖繩參加U18世界盃決賽及閉幕典禮，後續再前往東京參加WBSC會議，為爭取連任副會長踏出穩健一步。