蔡其昌談運動部

中華職棒會長蔡其昌今（9）日出席運動部掛牌儀式，與媒體聊到運動部成立後，對中華職棒、乃至於國際賽中華隊的影響，蔡其昌認為，相比對成人、一級國家隊的影響，對基層棒球環境以及相關推廣，才是運動部成立對棒球最大的幫助。「棒球是國人最重視的運動項目之一，職業棒球、基層都需要運動部支持。」蔡其昌透露，今年透過補助款，地方政府改善職棒棒球場軟硬體，現在初步優化完畢，還有很多精進項目，但整體已經都在軌道上，再來的重點應該是地方球場。「一級賽事、場地，我們都用聯盟資源、政府資源在服務球迷。」蔡其昌表示，「聯盟幾十人在服務，球員住五星級飯店，全程大聯盟規格對待，基本上已經是高標 。」蔡其昌透露，除了職業棒球之外，還有學生棒球、社區棒球推廣，這對整個棒球底蘊架構都很重要，「棒球很複雜，從基層推廣棒球，讓很多人有棒球底子，大家看得懂、長大後才願意去看，整個產業才會扎實。」談到如何改善地方棒球環境，蔡其昌首先提到硬體更新，「大螢幕絕對要更新，因應國際賽都還達不到標準，有些球場大螢幕甚至是模糊、或是比較小，這些都還可以改，還有對於身障朋友觀賽環境友善化，這些都會持續努力。」蔡其昌表示，在運動部成立後，自己會持續以立委身分，協助地方政府，也希望運動部可以從旁協助，「棒球是體驗型賽事，長期處在不太優的環境，要新增球迷有點困難，希望中央政府可以來援助。」蔡其昌還分享，棒球是台灣最重要的體育賽事，地方首長要有當「棒球市長」的決心，「地方有想法，請中央給予援助，這是棒球產業想繼續發展，很重要的事。」