▲賴清德、卓榮泰、李洋今出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」。（圖／記者陳明安攝，2025.09.09）

中職會長蔡其昌今（9）日出席運動部揭牌儀式，談到對首任部長李洋未來期許，他表示樂觀祝福，也提到運動部成立的2大目標，在於全民運動推動與運動競技項目環節，其中包含許多細節有待處理，蔡其昌認為，當部長不是一件容易的事，「奧運拿金牌跟當好一位部長，難度恐怕很難比較，我覺得都不容易。」蔡其昌分享到，對於運動部成立之看法，「台灣過去都是重文輕武，首先在於全民運動推動，讓運動部底盤增加。」「再者則是運動競技項目，團結國人，不分顏色，此外國際能見度也會增加，看到今天揭牌儀式上，外交部也來了，這代表運動確實能讓世界見台灣。」蔡其昌認為，運動部此時成立具有很大的意義，李洋上任後包含運動組織改革、外界對於單項協會的質疑，等議題都必須提出解決辦法，還有對選手的照顧等等。蔡其昌最後表示，作為二級機關的部長是一件很不容易的事，尤其運動部屬於新成立部門，更受到關注，壓力相當大，「當部長不是一件容易的事，奧運金牌跟當部長，恐怕很難比較，我覺得都不容易。」蔡其昌也想跟李洋說，「我有高度期待，也祝福李洋部長一切順利。他過去作為一位頂尖運動員，如今也願意承擔這樣的挑戰，對台灣運動發展而言，絕對是很好的事情。」