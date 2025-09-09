我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古林睿煬近期已經開始實戰投球，期待早日重返一軍行列。（圖／ⒸH.N.F.提供）

蔡其昌談運動部

中華職棒會長蔡其昌，前日前往日本職棒日本火腿鬥士隊台灣日，主要除代表中職拜訪3球團日本火腿、樂天金鷲與軟銀鷹之外，更重要目的是關心3支球隊的台灣球員，其中蔡其昌透露日本火腿鬥士隊的古林睿煬傷勢恢復進度良好，「當天因為下雨沒有投復健賽，進行牛棚練投，球速已經回到150公里，他也有跟我們回報傷勢恢復狀況良好。」蔡其昌透露，此行前往日本，主要就是為了關心台灣選手，原本規劃整個日職一、二、三軍的台灣選手都要碰面，無奈時間壓力加上賽程規劃，最終以日本火腿、樂天金鷲與軟銀鷹的球員為主，其中包含日本火腿鬥士隊古林睿煬和孫易磊、樂天金鷲的王彥程、宋家豪、蕭齊與陽柏翔，最後是軟銀的張峻瑋。蔡其昌表示，去日本前有特別跟經典賽中華隊總教練曾豪駒開會，希望幫他探視球員，針對他提出的問題努力找到答案，蔡其昌也透露，其中幾位球員就是曾豪駒相當關注的對象。談到重點觀察球員，蔡其昌首先提到古林睿煬，他的狀態非常好，原本去看他當天，他要進行復健賽，可惜因雨延賽改成牛棚，他現場投了30多顆球，個人回報狀況很好，球速已經回到150公里，腹斜肌也沒有任何痛感，一切都恢復正常。」蔡其昌隨後強調，「當然這不是實戰，也要看教練團的專業看法，但球團有跟他說，今天牛棚已經算是復建賽的一環，代表進度順利，會繼續往下走。」