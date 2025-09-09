我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年第32屆U18世界盃持續熱戰，4勝在手的中華隊晚間交手德國，意外遭到頑強抵抗，全場多數陷入落後局面，但中華隊展現不放棄精神，於6局上追平比分，雙方4：4進入突破僵局延長賽，先攻的中華隊靠著德國投手暴投，加上串聯安打，一口氣攻下4分大局，終場8：4擊敗德國，收下預賽第5勝，也為晉級金牌戰添利多，其中投手群全場24個出局數中，投出21次三振。德國先發左投阿菲爾鮑恩（Tom Apfelbaum）首局就展現出色球速條件，但中華隊靠著開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安選到保送上壘，後續戰術推進先馳得點。但下個半局中華隊先發投手鍾亦恩保送、被敲安一度形成滿壘、無人出局失分狀況，後續雖回穩連投2K，但再度出現保送與暴投，讓德國攻下2分反超比分。三局下，中華隊推派賴謙凡登板，但被連續安打失分，德國再度取得3：2領先，中華隊則在五局上靠著江庭毅賽會首安追平比分，但德國在第五局單局靠著2支安打再打下1分，德國再度以4：3取得領先。壓力山大的中華隊，第六局再度吹起進攻號角，由許書誠、曾聖恩及代打的李楷棋敲出串連安打，奮力追平比分，雙方打完正規七局，帶著4：4進入突破僵局延長賽。八局上，中華隊靠著德國後援投手暴投，加上後續串聯安打，以及投手單局第2次暴投，單局攻下4分大局，中華隊最後半局繼續讓前一個半局化解危機的林珺希續投，單局飆出3連K，守護中華隊預賽第5勝。