我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人旅美台灣投手鄧愷威在8日巨人隊對聖路易紅雀的比賽中先發登板，最終在第5局失手吞下敗投，不過在場上的一個小插曲，卻讓他受到討論，當時鄧愷威在和教練及隊友討論時用手套摀住嘴巴，但她說的應該是中文，不太需要擔心對話內容被唇語「破譯」，因此也引起現場轉播員的好奇。鄧愷威此役前四局投得虎虎生風，飆出8次三振，讓紅雀打線難以招架。然而進入五局下，他控球突然失準，連續投出3次保送，單局被攻下4分，最終巨人以3：4落敗，鄧愷威吞下本季第4敗。比賽過程中，轉播鏡頭捕捉到一個小細節，鄧愷威在場上與教練、隊友討論時，特地用手套摀住嘴巴說話。這一幕立刻引起當地轉播員的好奇與調侃，因為他們認為，鄧愷威主要使用中文與翻譯Andy溝通，理論上根本沒必要擔心美國媒體或對手能「讀唇語」破解。轉播員笑說：「現場到底有多少人聽得懂台灣話？也許對他來說，小心為上才是最保險。」事實上，在大聯盟比賽中，投手、捕手或教練用手套遮嘴早已成為標準動作，主要原因是避免高清轉播畫面讓對手讀出唇語、掌握戰術；同時也能保護場上策略討論的隱私，避免媒體放大私人對話。這種做法近十多年來幾乎成為習慣，即使不是談戰術，許多球員也會下意識遮嘴，成為「職業文化」的一部分。這回鄧愷威在場上「遮嘴巴」，雖然引來轉播員突破盲點的玩笑，但某種程度上也展現了他快速融入大聯盟職業環境的細膩心態。即使有異國語言作為屏障，他依舊選擇遵循大聯盟標準，用最謹慎的方式守護自己和球隊的戰術秘密。