iPhone 17 Pro Max史上最貴！價格7萬2900元：可買機車付半年房租

▲iPhone 17 Pro只有3款顏色，其中推出相當亮眼的「宇宙橙」，辨識度非常高。（圖／翻攝官網）

3顆4800萬畫素、8倍無損變焦

iPhone 17 Pro 、iPhone 17 Pro Max新機重點

處理器與效能

▲iPhone 17 Pro 為 6.3 吋，Pro Max為 6.9 吋超 Retina XDR 顯示器，支援 ProMotion 技術，自動適應更新頻率最高達 120Hz。（圖／翻攝官網）

機身設計與螢幕

▲iPhone 17 Pro 鋁合金材質不僅格外輕盈，散熱能力也極佳，能為效能與電池進行最佳化。（圖／翻攝官網）

相機系統

專業影音功能

電池與充電

顏色

🟡iPhone 17 Pro容量與價格

🟡iPhone 17 Pro Max容量與

價格

◾2TB／7萬2900元

🟡台灣預購、開賣時間

◾

◾

▲蘋果發表會帶來全新iPhone 17系列，4款新機台灣價格一覽，9月12日晚上8點開始預定，9月19日發售開賣。（圖／NOWNEWS社群中心製）

蘋果發表會登場，iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max搭載史上最強A19 Pro晶片，機背配備3個4800萬畫素相機，最遠達8倍無損變焦，前置相機也升級到1800萬畫素，容量皆從256GB起跳。iPhone 17 Pro售價3萬9900元起，iPhone 17 Pro Max售價4萬4900元起新機顏色推出超亮眼的「宇宙橙」，辨識度相當高。台灣預計本周五（9月12日）晚上8點開放預購，9月19日全台開賣。iPhone 17 Pro機身採用航太級7000系列鋁合金打造，內建蘋果設計的蒸氣室散熱系統，雷射焊接於輕量且導熱優異的鋁合金機殼，有效帶走強大A19 Pro晶片發出的熱量，實現更高性能同時握感舒適。機身後方騰出更多空間容納更大電池，讓iPhone 17 Pro Max擁有蘋果史上最長的電池續航時間，最長可達37小時。兩款手機皆支援用40W動態電源適配器充電20分鐘達50％電力，滿足重度用戶需求。iPhone 17 Pro系列配備三顆4800萬畫素融合相機，可手持8倍無損變焦，並支援40倍數位變焦。新的Photonic Engine技術利用機器學習提升影像細節與顏色準確度，讓拍照更細膩自然前置鏡頭首次搭載1800萬畫素方形感測器，支援更廣視野的Center Stage自拍功能，不論橫拍縱拍都能自動辨識並保持人物在畫面中，支援雙向同拍錄影。專業創作者還能運用ProRes RAW、Apple Log 2及videl genlock技術。◾搭載 A19 Pro 晶片，蘋果迄今最強大、最高效能的 iPhone 晶片。◾全新均熱腔 (vapor chamber) 散熱設計，提升長時間遊戲、影片編輯與 AI 模型運行表現，持續效能較上代提升 40%。◾GPU 支援硬體加速光線追蹤、AAA 遊戲高幀率表現，並內建 16 核心 Neural Engine 驅動 Apple Intelligence。◾7000 系航太級鋁合金一體成型機身，輕量且高散熱效率。◾Super Retina XDR 顯示器：6.3 吋與 6.9 吋兩種尺寸，支援 ProMotion 120Hz、Always-On、最高 3000 尼特峰值亮度。◾Ceramic Shield 2 首度同時保護正面與背面，抗刮耐裂表現提升 3 倍（正面）、4 倍（背面）。◾三顆 4800 萬像素 Fusion 鏡頭◾望遠鏡頭支援 100mm (4x) 與 200mm (8x) 光學品質變焦，是 iPhone 史上最長的光學變焦。◾前鏡頭升級為 1800 萬像素 Center Stage，可自動擴角、支援群體自拍、4K HDR 防震錄影與前後 Dual Capture。◾首款支援 ProRes RAW、Apple Log 2、genlock 的智慧型手機，能與專業影像製作無縫整合。◾最高支援 4K120fps、Dolby Vision HDR，並與 Final Cut Camera、Blackmagic Camera 搭配。◾更大容量電池結合 A19 Pro 高效率，iPhone 17 Pro Max 創下史上最佳續航。◾支援 USB-C 高瓦數充電，搭配 40W Dynamic Power Adapter，20 分鐘可充至 50%。◾宇宙橙、藏藍、銀色取消了128GB容量，起跳容量改為256GB，同樣容量相較於上一代反而便宜了500元。◾128GB／取消此規格◾256GB／3萬9900元◾512GB／4萬6900元◾1TB／5萬3900元相同容量相較於上一代價格相同，新加入2TB超大容量，售價飆升到7萬2900元。◾256GB／4萬4900元◾512GB／5萬1900元◾1TB／5萬8900元9月12日周五晚上8點開放預購9月19日周五全台正式開賣