▲蘋果發表會正式公開iPhone 17，提供黑色、薰衣草色、霧藍色、鼠尾草色、白色等五種顏色。（圖／翻攝官網）

A19 效能加持

iPhone 17 新機重點整理

設計與螢幕

前鏡頭

後鏡頭全4800萬畫素

錄影功能

晶片與效能

電池續航

顏色

容量／價格：

🟡台灣預購、開賣時間

▲蘋果發表會全新iPhone 17系列登場，Apple官網最新價格一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

蘋果在台灣時間今（10）日凌晨發表全新一代 iPhone 17，前置相機升級至1800萬畫素、全新 6.3 吋 螢幕，升級為 A19 晶片。主鏡頭為4800萬畫素，同時使用超瓷晶盾材質，具備更好的抗刮力。本週五（9月12日）晚間 8 點開放預購，9月19日起正式出貨。iPhone 17首次把「Center Stage」帶到前置相機，採用方形感測器能拍攝最高 1800 萬像素的高解析度自拍，不管直拍還是橫拍都能自動調整。AI 還會辨識畫面，自動把畫面轉成合適的比例，確保合照人物都能進入鏡頭。加上全新的「雙向同拍」功能，能同步用前、後鏡頭錄影，對於喜歡 Vlog 記錄或串流的用戶來說相當實用。除了自拍，後置相機也同步升級，4800 萬融合主鏡頭內建 2 倍望遠，搭配解析度提升四倍的超廣角鏡頭，拍攝風景或微距都能捕捉更多細節，並支援 4K HDR 影片，加上「空間音訊」錄影後期可混音，帶來專業級的影音創作體驗。螢幕部分，iPhone 17 主打更大更亮的 6.3 吋超 Retina XDR，支援 120Hz ProMotion 動態更新率，戶外峰值亮度可達 3000 尼特。外觀設計維持弧形邊緣，整體更精緻俐落。效能方面則由全新 A19 晶片，特別在遊戲表現和 AI 運行效率上進化，電池續航也拉長至最長 30 小時影音播放，還支援 20 分鐘充電 50% 的快充功能。◾6.3 吋 Super Retina XDR 顯示器◾支援 ProMotion 最高 120Hz 自適應更新率◾Always-On Display 支援小工具、Live Activities◾3000 nits 峰值亮度◾全球首款方形感光元件◾1800萬畫素，自動橫直切換、AI 智慧廣角群拍◾支援 4K HDR 超穩定錄影、雙鏡頭同錄、FaceTime 自動追蹤◾主鏡頭 + 2x 光學級望遠◾Fusion 超廣角解析度較前代提升 4 倍，支援微距拍攝◾4K60 Dolby Vision、Cinematic Mode、Action Mode◾A19 晶片（第三代 3nm 製程）◾6 核 CPU效能較 A15 快 1.5 倍◾5 核 GPU圖形效能較 A15 提升 2 倍◾內建 Neural Accelerators，支援裝置端生成式 AI◾最長 30 小時影片播放，比前代多 8 小時◾20 分鐘充電 50%（搭配 40W Dynamic Power Adapter）◾薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色、白色與黑色價格很佛心，取消128GB，從256GB開始，價格卻凍漲，同樣為2萬9900元，等於容量翻倍卻不漲價。如果從相同的容量相比，256GB和512GB容量都比上一代便宜了3500元。◾256GB／2萬9900元◾512GB／3萬6900元◾9月12日周五晚上8點開放預購◾9月19日周五全台正式開賣