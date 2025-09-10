我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華的弟弟劉德盛（如圖）不修邊幅。（圖／翻攝自微博＠山寨西葫蘆）

劉德華出道超過40年，和老婆朱麗倩結婚15年，家庭生活非常低調，近來弟弟劉德盛卻被起底，留著落腮鬍的模樣，和劉德華判若兩人，據悉劉德盛身價上億，依舊過著簡單的日子，還曾被拍到搭公車通勤。近來微博上瘋傳一張劉德華弟弟劉德盛的照片，身材不修邊幅，滿臉鬍渣，穿著短袖短褲，還被拍到搭公車通勤，和劉德華光鮮亮麗的形象呈現對比，讓網友驚呼，「真的是兄弟嗎」、「天啊太不像了」、「太低調了」。劉德華在家排行老四，有三姊姊，一個弟弟和一個妹妹，他曾和弟弟劉德盛一起開工作，在影視圈各自發光，據悉劉德盛身價不輸給劉德華，也是上億，但生活依舊非常低調。