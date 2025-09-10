劉德華出道超過40年，和老婆朱麗倩結婚15年，家庭生活非常低調，近來弟弟劉德盛卻被起底，留著落腮鬍的模樣，和劉德華判若兩人，據悉劉德盛身價上億，依舊過著簡單的日子，還曾被拍到搭公車通勤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉德華弟弟身家也上億　低調模樣被拍

近來微博上瘋傳一張劉德華弟弟劉德盛的照片，身材不修邊幅，滿臉鬍渣，穿著短袖短褲，還被拍到搭公車通勤，和劉德華光鮮亮麗的形象呈現對比，讓網友驚呼，「真的是兄弟嗎」、「天啊太不像了」、「太低調了」。

劉德華在家排行老四，有三姊姊，一個弟弟和一個妹妹，他曾和弟弟劉德盛一起開工作，在影視圈各自發光，據悉劉德盛身價不輸給劉德華，也是上億，但生活依舊非常低調。

▲劉德華的弟弟劉德盛（如圖）不修邊幅。（圖／翻攝自微博）
▲劉德華的弟弟劉德盛（如圖）不修邊幅。（圖／翻攝自微博＠山寨西葫蘆）
看更多劉德華相關新聞

劉德華、謝賢當伴郎！周潤發世紀婚禮排場超狂　連周杰倫都比不上

劉德華曾欠1.5億險破產！親揭為還債接拍這部戲：再也不為錢拍戲

相關新聞

周潤發、梁朝偉掉水裡先救誰？劉德華回答超狠：趕快拿石頭砸他們

劉德華教高圓圓跳國標！1舉動竟被罵「鹹豬手」　練舞畫面曝光

劉德華「唯一喜歡的人」是周潤發女友　王晶揭他婚姻全靠老婆苦撐

林志玲大婚「唯獨沒請劉德華」！他生氣問原因　聽到這句話釋懷了