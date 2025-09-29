我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安以軒帶大S（右）認識汪小菲（左），卻也讓安以軒與大S友情埋下裂痕。（圖／大S微博）

▲安以軒（如圖）透過新聞才知道大S與汪小菲閃婚，甚至沒被邀請參加婚禮。（圖／翻攝自微博）

藝人安以軒今（29）日迎來45歲了！2017年，她與德晉集團主席陳榮煉舉行盛大婚禮，羨煞眾人。可好景不常，陳榮煉在3年前因涉非法經營賭場與洗錢罪名遭逮捕，判刑13年。除了陳榮煉，安以軒還曾傳出對汪小菲有好感，只是被大S先下手，當時大S還是透過安以軒介紹才認識汪小菲。沒想到最後大S跟他閃婚，而安以軒連喜帖都沒有收到，也讓兩位女神友誼破裂。安以軒與大S曾是交情甚篤的閨蜜，卻因汪小菲傳出決裂。資深媒體人粘嫦鈺曾在節目《娛樂頭版頭》爆料，大S與汪小菲的愛情故事，背後其實牽扯到安以軒。當年安以軒帶著大S去汪小菲的聚會，本想讓好友互相認識一下，沒想到汪小菲對大S特別熱情，兩人相談甚歡，還互留聯繫方式，之後甚至一起出門兜風。隨後，大S更主動邀請汪小菲飛來台灣參加她的生日派對，現場卻獨缺安以軒，也因此埋下友情變調的種子。沒想到汪小菲、大S進展神速，僅僅4次見面就閃婚，消息一出震驚娛樂圈。最尷尬的是，安以軒卻完全不知情，還是透過新聞才知道好友已成新娘，連婚禮都沒受邀。後來還傳出安以軒與汪小菲早有交情，雙方原本互有好感，只是當時被大S搶先一步。安以軒當時也在公開場合被追問有沒有參加大S婚禮，她也乾脆攤牌，直說自己沒拿到喜帖，頂多算是撮合兩人的媒人，並表示自己比較適合去當伴郎，言下暗示自己交情與汪小菲更好，與大S閨蜜情已斷。9月29日的壽星不只有安以軒！還有台灣藝人宏都拉斯、台灣藝人林秀琴、中國歌手周深、中國演員趙今麥、韓國女團Fromis9成員宋河英，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！