▲除了火力驚人，大谷翔平（Shohei Ohtani）本季投手數據同樣亮眼，14場先發繳出2.87防禦率與62次三振，成為國聯MVP最大熱門人選。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的日籍二刀流球星大谷翔平，於9月29日在對戰西雅圖水手隊的比賽中，轟出追平個人單季最多轟的第55發全壘打，連續兩季達成50轟20盜壯舉，以壓倒性的數據，讓美國球界直言，國聯MVP的爭奪戰已經提前落幕。大谷稍早客場面對水手，持續以第一棒、指定打擊身分先發，揮出本季第55轟，刷新個人生涯新高，儘管以1轟之差無緣三連霸全壘打王，但大谷投打兩端全能數據，讓美媒一致認定他幾乎篤定連莊國聯MVP，也為生涯第4座MVP。這場比賽，大谷翔平火力輸出也讓專門報導道奇隊消息的《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）忍不住驚嘆，他寫道：「大谷開轟刷新他個人的單季最多紀錄，同時改寫道奇隊史紀錄。順帶一提，他本季的防禦率是2.87。」強調大谷不只打擊火燙，投手端同樣具備壓倒性影響力。大谷翔平在二刀流復出的第一年，就繳出完全不屬於這個次元的數據：打擊成績打擊率0.282、55轟、102分打點、146得分、長打率0.622、OPS 1.014；投手則是14場先發、防禦率2.87、WHIP 1.04、每9局11.87次三振。幾乎沒有人能與之相比。大谷還達成前所未有的「55轟、62三振」雙里程碑，進一步鞏固MVP人氣。雖然國聯還有像費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）（56轟）、大都會外野手索托（Juan Soto）（43轟36盜）等強力候選人，但各界普遍認為「仍然不及大谷」。美國體育媒體《FOX Sports》更直接表示：「國聯的MVP爭奪，其實並不激烈。甚至可以說，已經結束了。」大聯盟例行賽進入尾聲，焦點已經不只是大谷能把數據推到多高，而是MVP票選幾乎篤定落袋的同時，他是否能把這個「異次元賽季」推向更驚人的高度。