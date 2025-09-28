花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，疾病管制署表示，遇流感疫情升溫、新冠高峰季節，10月1日公費接種對象優先納入光復鄉居民、衛生所工作人員及救災人員；花蓮縣衛生局表示，明（29）日前進光復鄉，提供免費接種服務；衛生所隨到隨打時間、地點資訊一圖看懂。
疾病管制署表示，秋冬期間為流感、新冠等呼吸道傳染病好發季節，因應樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉災情嚴重，為降低災後疫情對居民及救災人員健康之衝擊，疾管署宣布今2025年10月1日開打之公費流感及新冠疫苗接種對象，擴大納入光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員，預估約1.2萬人；同時將撥補足額公費疫苗提供花蓮縣衛生局運用，以守護受災地區健康。
花蓮縣衛生局表示，為保障潰壩災後居民及投入救災人員健康，明9月29日前進光復鄉設立「流感及新冠疫苗接種站」，凡光復鄉居民（不限年齡）及救災人員皆可「免費接種」。
花蓮縣光復鄉「流感及新冠疫苗接種站」資訊
接種日期：9月29日(一)
接種時間：
◾️10:30－12:00 地點：馬太鞍教會
◾️13:00－13:50 地點：大全活動中心
◾️14:00－16:00 地點：大進國小
◾️14:00－17:00 地點：虎爺溫泉會館
提醒當地民眾，勿輕忽流感及新冠病毒的疫情，可就近完成疫苗接種，免帶健保卡也可免費施打。建議落實勤洗手並注意咳嗽；有呼吸道症狀者，應配戴口罩盡速就醫並充分休息。
花蓮縣「COVID-19疫苗」隨到隨打站！9/29－10/03衛生所資訊
花蓮縣衛生局公布「花蓮縣流感及新冠疫苗合約院所」之衛生所、電話，提供接種疫苗等資訊，供民眾一圖看懂。
資料來源：疾病管制署、花蓮縣衛生局
花蓮縣衛生局公布「花蓮縣流感及新冠疫苗合約院所」之衛生所、電話，提供接種疫苗等資訊，供民眾一圖看懂。
