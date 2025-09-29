演藝圈知名夫妻檔宋逸民、陳維齡及宋達民、洪百榕愛了多年，結婚至今甜蜜，兄弟倆成為眾人稱羨的對象，而陳維齡與洪百榕這對妯娌，過往時常登上節目分享家庭生活，2人關係實屬難得，因為起初她們互看不順眼，因為「吸塵器」造成誤會，陳維齡當面開酸洪百榕：「妳是看不起我嗎？」後來宋達民出面才化解尷尬，直呼2人個性差異大，磨合了一段時間，好不容易現今才能相處融洽和樂。
陳維齡不爽洪百榕：妳看不起我？鬧僵內幕曝光
洪百榕嫁給宋達民沒多久，陳維齡看到對方清潔家裡時，吸塵器壞掉了，於是驚喜地送了一台全新吸塵器給她，怎料後來多次到對方家中，卻發現洪百榕還在使用舊機，甚至把新吸塵器擺在雜物堆裡，她心想，「妳是看不起我送的東西嗎？」當下既難過又氣憤，內心感到不被重視、被忽視，因而對洪百榕冷淡。
直到某次，陳維齡撞見洪百榕自己購入1台全新吸塵器，忍不住問：「妳怎麼還要買？不用我送的那台？」洪百榕面有難色語塞，一旁的宋達民才跳出來緩頰，「沒有啦，妳送的那一台壞掉了！」此話一出讓陳維齡瞬間羞愧不已，洪百榕也補充表示，吸塵器一拆開就故障，擔心若直接說出口，反被誤解在嫌棄禮物。
事後，洪百榕將吸塵器放在一旁，被陳維齡看見才因此造成誤會，洪百榕坦言，2人個性確實差異大，自認凡事想很多，習慣悶在心裡；反觀陳維齡則是有話直說，起初相處起來確實需要點時間，於是妯娌間約定好，溝通就是最好的橋樑，扭捏迂迴不見得有幫助，也幸好最終有宋達民的1句解釋，心結更快得以化解。
🔺資料來源－
東森綜合台
