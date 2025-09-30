我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李小璐、PG One私下甜蜜拍影片，輿論瞬間沸騰。（圖／翻攝微博）

▲賈乃亮與李小璐（如圖）2019年宣布離婚，她近日在小紅書上分享近照。（圖／翻攝自李小璐Lulu小紅書）

憑電影《天浴》獲得金馬獎的中國演員李小璐今（30）日迎來43歲了！她在2017年被爆婚內出軌PG One，當時還辯稱只是姊弟情，沒想到後來流出30秒親密影片，影片中兩人還直接啾了起來，讓當時的老公賈乃亮成了最大苦主，最後夫妻在2019年正式離婚。風波後，李小璐也幾乎淡出螢光幕，但仍活躍於小紅書，本月27日才分享10多張美照；去年愛女甜馨小學畢業，李小璐也親自到場，陪女兒走過人生的重要時刻。2008年，26歲的李小璐聚會上認識24歲賈乃亮，當時的李小璐向他借看手機，不料，賈乃亮緊張到差點把手機掉進火鍋，尷尬又可愛，兩人認識不久後，賈乃亮就展開追愛大作戰。為討李小璐歡心，賈乃亮還硬生生打了一串耳洞，後來耳朵發炎也甘之如飴。2010年2月兩人正式交往；2012年兩人結婚，賈乃亮還在婚禮時跪下親李小璐的腳，對老婆真的是愛到骨子裡；同年，兩人的愛女「甜馨」也出生了。可惜好景不長，結婚5年後就爆出李小璐出軌的傳聞。回顧醜聞始末，李小璐和賈乃亮在2017年9月透過朋友牽線，一同現身節目錄影給當時在比賽的PG One打氣，之後賈乃亮不僅三不五時在網上送暖，甚至豪刷180萬6600金幣力挺，喊話「老鄉加油」祝福PG One到決賽，讓PG One也感動回敬「給我亮哥抱拳了」。只不過，年底風雲急轉，PG One給稱兄道弟的亮哥扣了個綠帽子，當時李小璐跑到PG One家中夜宿的消息，瞬間引爆熱議。不過，起初兩人矢口否認，當時賈乃亮還開了直播護妻，解釋老婆只是去弄頭髮才晚歸。到了2019年，當時網路瘋傳李小璐與PG One 30秒親密影片，讓PG One只好出面承認對她有感情，賈乃亮也瞬間成為關注焦點，有人爆料賈乃亮看到照片當下情緒一度失控，甚至暫停拍攝；但也有人在片場拍到他精神尚可、照常工作。據了解，風波後賈乃亮情緒相當低落，推掉了好一部分採訪與節目邀約，只願待在片場，完成本來的作品拍攝。而早在之前，賈乃亮就曾在節目上被問到「婚內遭背叛，對方認錯後是否能接受？」，他則回應會給對方5次機會，這段話也被認為是當時沒有馬上離婚的因素。沒想到2019年底，賈乃亮、李小璐宣布結束7年的婚姻。兩人坦言，離婚手續早就完成，本想立刻告訴大家，但考慮到會佔用網路資源，所以先低調處理。雖然夫妻身份已告一段落，但他們承諾會繼續當好父母，不讓女兒感受到變動的壓力。前年10月，兩人還一起為愛女甜馨慶生。醜聞爆發後，李小璐也鮮少在螢光幕前露面，但她仍常在小紅書和粉絲互動，本月27日才曬出超過10張出遊照，照片中，她的精神也看起來相當好；去年甜馨小學畢業，她也現身陪伴女兒完成重要時刻。9月30日的壽星不只有李小璐！還有香港歌手葉倩文、中國演員張國強、香港演員吳彥祖、台灣歌手陳昱榕、韓國演員周元，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！