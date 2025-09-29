我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年第31屆亞洲棒球錦標賽金牌戰今（28）日晚間在平潭登場，中華隊再度與日本爭冠，卻陷入完全相同的噩夢劇本，最終只能收下銀牌。（圖／中華棒協提供）

▲日本社會人球隊實力堅強，亞錦賽已奪下二連霸。（圖／記者葉政勳攝）

▲日本社會人野球制度完整：許多大企業（如豐田、ENEOS、NTT、西濃運輸等）都設有社會人球隊。球員多數是大學或高中強豪出身，沒能進入職業或選秀落選後，仍可繼續打球。（圖／日本隊官網）

▲台灣棒球雖然擁有職棒與甲子園式的青棒熱潮，但問題往往出在「中間層」的斷層。許多選手一旦無法進入中職，或是旅外受挫，後續能夠持續打球的舞台極其有限。（圖／中華棒協提供）

2025年亞錦賽冠軍戰，中華隊再度遭日本社會人代表隊完封，以0：11慘烈吞敗。即使沒有動用職棒主力，日本依然能組出足以和韓國、中華隊「1.5軍」戰力匹敵的堅強戰力，帶回隊史第21面金牌。有人會問：為什麼日本棒球這麼強？答案其實藏在他們龐大而完整的棒球生態系裡，從甲子園、東京六大學，到企業社會人球隊、地方社區棒球，日本形成了一套既深且廣的系統，讓球員即使不進職業，也能延續競技生涯。這套金字塔結構，不僅讓日本的人才得到機會和培養，更讓他們在任何層級的比賽，都能有足夠的人員冒出頭來。隨著亞錦賽不再決定奧運資格，如今他已經不算是一級棒球國際賽事了，日本最後一次派出職棒等級的球員應該是2012年，那屆還有秋吉亮和山川穗高等球員出戰。2015年就是全社會人球隊了，但就算如此，他們仍在近五屆奪下了三冠。最近十屆亞錦賽，日本隊拿下了8冠，穩定的恐怖。為什麼日本這麼強？不同於一些國家失去最高層級聯盟的球員後，實力就落差很大，日本似乎在更層級比賽都穩定的強大，展現一支世界棒球強權的底蘊。這次中華隊雖然不是派一軍出征，但球隊內也有許多職棒新星，甚至林盛恩和陳睦衡都是旅美、旅日的好手，前途無量。而韓國更是派出一支有18名職棒球員的隊伍，然而抱走冠軍的卻是日本。林盛恩和陳睦衡在冠軍賽甚至撐不完兩局，韓國被我國扣倒，唯有日本總能維持穩定的水準，真的不得不讓人佩服。日本的學校與社區棒球有著相當厚實的基礎，甲子園高中棒球全國大賽是日本棒球的根基，幾乎每年誕生新英雄，刺激全民關注，也讓數百所學校持續投入資源。之後就算不選擇進入職棒，日本的大學棒球也競爭激烈，如：東京六大學、關西六大學等聯盟，競爭激烈，許多國手與NPB球星（都是這裡出身或曾考慮過。日本的社區棒球更是浩瀚如繁星，小學、中學都有完善的聯盟，社區棒球隊普及率高，教練多為退役選手或熱心志工。這讓「打棒球」在日本不只是菁英運動，而是一種社會文化。在台灣或其他國家，沒進職棒，剩下的選擇就很有限了，最多去業餘球隊試試機會。但在日本，還有：社會人球隊獨立聯盟（四國IL、BC聯盟）學校或社區球隊的教練系統這些都提供了大量可持續成長的舞台。所以日本在選拔國家代表隊時，不需要動用職業一軍球員，也能組出「國際賽等級」的隊伍。這次日本國家隊由社會人球隊的球員組建，實力可以完全壓制我國準職業新星和業餘菁英組成的球隊，如此就可看出實力。日本社會人野球制度完整：許多大企業（如豐田、ENEOS、NTT、西濃運輸等）都設有社會人球隊。球員多數是大學或高中強豪出身，沒能進入職業或選秀落選後，仍可繼續打球。球隊的球員是企業正式員工，享有薪資、保險與職涯發展，等於「兼職業化」。因此能專心訓練，不像部分國家退役後只能轉行。另外，比賽層級水準很高，都市對抗賽、日本選手權（全社會人賽）都是超高強度的舞台，NHK全國轉播，人氣與水準媲美職業二軍、甚至接近一軍。人才庫深厚：像嘉陽宗一郎、近藤壱來這些社會人投手，職業化條件稍差卻依然能壓制國際比賽，顯示他們的層級超過亞洲多數國家的一線投手。根據日本全國體育競技人口資料，各年齡層從事棒運動的人數，國內一年至少打棒球比賽一次的人口高達268萬人（2022 年）。母體基數遠超台灣、韓國。不僅如此，許多非職業球隊，仍有企業贊助和加持，像甲子園、都市對抗賽都有轉播與廣告贊助，提升球員社會地位，也讓這套體系長期有資金運作。整個日本社會真正以棒球為國球，許多球員即使沒進職棒，也以代表公司或代表國家為榮，形成持續持續進步的動力，這也是他們維持強權的底蘊所在。因為他們的棒球不是「只有職業聯盟」，而是形成了 完整生態系：上層有NPB職棒吸引頂尖天才；中層有社會人與獨立聯盟，提供無數優秀卻未被職業吸收的球員平台；下層有大學、社區棒球，讓新血不斷輸送。這樣的金字塔型結構，讓日本無論任何層級派出誰，都能維持「高於亞洲平均」的水準，也就是為什麼亞錦賽即使只是「社會人代表」，依然能夠帶回金牌。台灣棒球雖然擁有職棒與甲子園式的青棒熱潮，但問題往往出在「中間層」的斷層。許多選手一旦無法進入中職，或是旅外受挫，後續能夠持續打球的舞台極其有限。相比之下，日本的社會人球隊與獨立聯盟，讓選手有穩定的收入與完整訓練資源，即使不進職業，也能保持高水準比賽狀態。台灣若能逐步增加更多的「企業球隊」或「半職業聯盟」，將能避免人才過早流失，擴大選手基數。日本棒球之所以能長盛不衰，在於它早已是「社會文化」的一部分，從民間底層到職業菁英，有一條暢通的養成管道。台灣雖有熱情的球迷，但基層棒球環境仍受限於經費與資源分配。如果能透過政府與企業合作，建立更多地方聯盟、提供基層教練培訓，讓「打棒球」成為全民普及的活動。這應該運動部成立之後，一條清晰、且明顯可去加強的部分。