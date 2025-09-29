我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣撞球好手「天王殺手」柯秉中在越南胡志明市舉行的2025年WPA世界男子10號球錦標賽打出完美結局。他在冠軍戰中以3：1力退世界排名第一的希臘名將卡扎基斯（Alexander Kazakis），繼2019年之後再度捧起冠軍金盃，並抱走高達7萬美元（約新台幣213萬元）的獎金。比賽採五盤三勝、每盤搶四局的賽制。柯秉中開局氣勢如虹，第一盤以4：0橫掃對手，第二盤也以4：2再下一城，率先「聽牌」。然而第三盤卻因幾次小失誤，被卡扎基斯以4：1扳回一城，讓戰況重燃懸念。關鍵的第四盤雙方一路纏鬥至3：2，卡扎基斯一度握有反超契機，但他在第六局出現失誤，柯秉中隨即抓住機會連下兩局，以4：3驚險鎖定勝利，最終以總盤數3：1贏得冠軍。這次奪冠過程中，柯秉中一路強勢。他在四強賽直落三盤擊退曾讓自己多次止步的菲律賓前世界冠軍比亞多（Carlo Biado），為過去的敗仗雪恥。決賽再擊敗當今世界球王卡扎基斯，更突顯其「天王殺手」本色。現年30歲的柯秉中，早在2019年就首度摘下世界10號球錦標賽冠軍，這次相隔六年再度登頂，顯示他在撞球界的持續影響力。此役奪冠也刷新他生涯單場最高獎金紀錄，讓他在國際舞台再次打響「台灣撞球」的名號。