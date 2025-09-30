我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

NBA塞爾提克球星傑森．塔圖姆（Jayson Tatum）日前在YouTube頻道公開復健影片，展示自己自阿基里斯腱撕裂傷勢後僅5個月，已能在球隊訓練館進行投籃與對抗練習的進展。消息一出，休士頓火箭前鋒凱文．杜蘭特（Kevin Durant）看到影片後，特別在社群平台X（原Twitter）留言：「太瘋狂了，加油JT！」杜蘭特本人曾在2019年NBA總冠軍賽效力金州勇士時撕裂阿基里斯腱，缺席整個NBA美國職籃（National Basketball Association）2019-20賽季。直到2021年復出，他就以強勢表現帶領布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）殺入東區準決賽，證明傷勢無礙。這段經歷讓他對塔圖姆的復健之路格外感同身受。塔圖姆是在5月東區準決賽對上紐約尼克第四戰中受傷，當時外界普遍認為他將缺席2025-26整個賽季。然而，他近期在ESPN節目《First Take》上透露，雖不會冒然復出，但尚未完全排除在本季回歸的可能性。這對陣容變動頻繁的塞爾提克至關重要。休賽季間，球隊送走克里斯塔普斯．波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）至亞特蘭大老鷹隊（Atlanta Hawks），並將朱．哈勒戴（Jrue Holiday）交易到波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）；此外，老將艾爾．霍福德（Al Horford）也已轉投勇士。若塔圖姆能在新賽季中段復出，塞爾提克仍有機會憑藉他的明星影響力重返東區競爭行列。東區實力相較西區薄弱，綠衫軍一旦迎回健康的塔圖姆，戰力將有明顯提升。塞爾提克將於10月22日展開2025-26賽季，首戰對手是費城76人隊。