▲孫德榮宣布將於今日下午，在新莊跨海為愛徒于朦朧舉辦超度法會。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

37歲中國男星于朦朧墜樓過世，警方定調為飲酒意外，但外界疑慮未歇，曾與他有師徒情誼的資深經紀人孫德榮，昨（28）日深夜突宣布將於今日下午舉行緊急記者會，地點選在新莊地藏王菩薩廟，並同步舉辦超渡儀式，他強調這是「啟蒙師」該盡的責任，同時也將準備5大流程，希望透過宗教力量，為愛徒討回應有的公道。孫德榮透露大型法會流程包括「稟告神明」、「祈福超渡」、「舉辦大型法會」、「民俗緝兇」與「誦經迴向」等5項重點，其中「民俗緝兇」最引人關注，孫德榮透露，將邀請八家將、官將首等民俗陣頭，象徵請神明協助跨海追查真相，希望還原于朦朧過世疑點，安撫在天之靈。孫德榮表示，因友人與粉絲憂心他親赴北京的人身安危，決定先在台灣舉行法會，他特別委託殯葬業者「小冬瓜」協助規劃，盼透過誦經超渡，讓于朦朧能安息。孫德榮也感性表示：「只希望他能安心離去，不再受委屈。」強調這不僅是宗教儀式，更是對愛徒的最後守護。于朦朧離世後，其工作室僅發表過2次聲明，並未公布後事安排，他的好友李小藍26日在微博曬出新疆烏魯木齊的照片，雖然未提及于朦朧，卻因地點正是于的故鄉，引發外界聯想是否已將遺骨送返家鄉安葬，儘管官方說法強調為意外，但坊間對死因仍充滿疑問，讓這場記者會更添關注。