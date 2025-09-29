日本職棒（NPB）阪神虎隊今（29）日正式宣布，曾罹患大腸癌的原口文仁將於本賽季結束後正式引退，結束他效力阪神虎16年的職棒生涯。這位出身埼玉縣的抗癌鬥士，不僅以堅韌意志克服病魔，更在2023年助球隊奪下睽違已久的中央聯盟冠軍與日本一，他的引退消息也讓球迷無限感慨與不捨。球團表示，將於近日舉行引退記者會。
原口文仁清晨宣布退休 抗癌精神曾獲中央聯盟特別獎肯定
原口文仁於今日清晨率先在個人社群媒體上發表聲明，親自向外界宣布退休消息。他在貼文中寫道：「本賽季結束後，我將從職業棒球場上引退。衷心感謝一直支持我的球迷、球團、隊友和家人。謝謝大家的應援。我會在下一個舞台繼續回饋棒球與社會。戰鬥還未結束，請大家繼續支持我！」
原口從東京名校帝京高校畢業後，於2009年秋季日本職棒選秀中以第六輪身分被阪神虎選中，起初以捕手身份加入球隊。2016年終於迎來一軍初登場，並在該季繳出107場出賽、打擊率0.299、11支全壘打的優異成績，迅速成為阪神虎隊中的話題人物。
2019年初原口公開罹患大腸癌的消息，病情被診斷為第三期。他在經歷手術與治療後，奇蹟般地於同年6月重返一軍，並以實際行動感動全國球迷，該年更獲頒中央聯盟特別獎，表彰其堅毅的精神。
從捕手轉型代打神兵 球團預告近日將舉行記者會
原口在阪神16年間累積出賽563場，生涯打擊率0.269，擊出274支安打、29支全壘打與152分打點。他不僅是球場上的實戰型選手，更是球隊士氣的象徵。他從捕手轉型為內野手，並在近年以代打身分發揮關鍵作用，2023年原口甚至作為代打要角，為阪神奪下睽違18年的中央聯盟冠軍，以及日本一立下汗馬功勞。
雖然本季出賽機會減少，但原口的人氣與地位從未動搖。他的引退消息一出，隨即引發球迷熱烈回應，不少人透過社群平台留言表達敬意與不捨：「原口竟然要引退了，真的無法相信」「感謝你帶來這麼多感動」「從抗癌到日本一，你的故事永遠不會忘」「你還能打啊！但祝福你未來順利」
阪神球團表示，將於近日舉辦正式的引退記者會，向球迷說明未來規劃，並讓這位深受敬愛的球員親自向球迷告別。原口文仁的故事，不僅是日本棒壇的傳奇，更是一段關於勇氣、信念與重生的感人篇章。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原口文仁於今日清晨率先在個人社群媒體上發表聲明，親自向外界宣布退休消息。他在貼文中寫道：「本賽季結束後，我將從職業棒球場上引退。衷心感謝一直支持我的球迷、球團、隊友和家人。謝謝大家的應援。我會在下一個舞台繼續回饋棒球與社會。戰鬥還未結束，請大家繼續支持我！」
原口從東京名校帝京高校畢業後，於2009年秋季日本職棒選秀中以第六輪身分被阪神虎選中，起初以捕手身份加入球隊。2016年終於迎來一軍初登場，並在該季繳出107場出賽、打擊率0.299、11支全壘打的優異成績，迅速成為阪神虎隊中的話題人物。
2019年初原口公開罹患大腸癌的消息，病情被診斷為第三期。他在經歷手術與治療後，奇蹟般地於同年6月重返一軍，並以實際行動感動全國球迷，該年更獲頒中央聯盟特別獎，表彰其堅毅的精神。
從捕手轉型代打神兵 球團預告近日將舉行記者會
原口在阪神16年間累積出賽563場，生涯打擊率0.269，擊出274支安打、29支全壘打與152分打點。他不僅是球場上的實戰型選手，更是球隊士氣的象徵。他從捕手轉型為內野手，並在近年以代打身分發揮關鍵作用，2023年原口甚至作為代打要角，為阪神奪下睽違18年的中央聯盟冠軍，以及日本一立下汗馬功勞。
雖然本季出賽機會減少，但原口的人氣與地位從未動搖。他的引退消息一出，隨即引發球迷熱烈回應，不少人透過社群平台留言表達敬意與不捨：「原口竟然要引退了，真的無法相信」「感謝你帶來這麼多感動」「從抗癌到日本一，你的故事永遠不會忘」「你還能打啊！但祝福你未來順利」
阪神球團表示，將於近日舉辦正式的引退記者會，向球迷說明未來規劃，並讓這位深受敬愛的球員親自向球迷告別。原口文仁的故事，不僅是日本棒壇的傳奇，更是一段關於勇氣、信念與重生的感人篇章。