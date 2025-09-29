我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東京羽田機場在今（29）日上午傳出火警，一棟正在拆除的建築物屋頂冒出濃濃黑煙。在火災發生後，超過30輛消防車抵達現場進行灌救，目前這起事件未傳出任何人員傷亡，也未影響到航班運作。綜合日本放送協會（NHK）、每日新聞等日媒報導，當地時間29日上午9點10分左右，羽田機場內 一棟建築物發生火災。有人撥打119報案，表示「看到黑煙」。從NHK設置於東京大田區的攝影機可以看到，建築物的周圍設有鷹架，建築物屋頂冒出陣陣黑煙，屋頂還能看見火焰竄升。多輛消防車已抵達建築物周邊。另一個攝影機畫面顯示，黑煙一度猛烈竄升，但不久後煙勢似乎有所減弱。東京消防廳接獲通報後，派出約34台消防車進行灌救，滅火工作持續進行中。據悉，起火建築物約有10平方公尺的範圍遭到燒毀。雖然目前沒有接獲任何傷亡報告，但警視廳和東京消防廳正加緊確認是否有人受困。東京機場辦公室表示，起火地點位於東京單軌電車整備場站附近，是正在進行拆除工程的舊機庫。這場火災目前並未造成航班延誤或停飛。日本航空（JAL）及全日空（ANA）紛紛指出，目前航班營運未受火災影響，並將持續確認是否會對跑道運作造成衝擊。