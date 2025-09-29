中國短劇市場近年急速膨脹，為了追求流量與降低成本，不少劇組普遍採取「壓縮拍攝」的方式，將原本需數月才能完成的劇集，硬生生濃縮在一週內拍攝完成。今年7月才傳出疑似有演員在拍攝期間猝死、8月則有短劇女演員因長時間作息不正常導致胃癌，昨（28）日再度傳出在浙江橫店影視基地，一名年僅28歲的短劇導演李凱文因長期熬夜趕工，最終疑似過勞而猝逝，噩耗在業界引發震動，他的同事們都哀悼淚崩。
高壓拍攝模式釀悲劇 同事悲痛發聲
據微博網友披露，李凱文在連續多日工作後突然在片場倒下，最終不幸身亡，他的同事悲痛不已，透過朋友圈寫下：「紀念我們的第一部戲，也是最後一部戲，導，我想你了，下輩子我們一定會繼續合作的。」雖然消息仍待警方與家屬進一步確認，但相關貼文與悼念訊息已瘋傳，短劇產業的「高壓黑幕」再度浮上檯面。
橫店素有「影視之都」之稱，但其幕後工作環境早已被不少業內人士點名過於嚴苛，演員戴嬌倩曾透露，自己遇過導演連續工作7天後倒下、再也沒醒來的憾事；還有化妝師因熬夜突發猝死、副導演因胃出血送醫的案例。為了趕拍進度，不少工作人員只能靠咖啡因或藥物支撐，導致身心都處於極限邊緣，這些案例凸顯短劇產業在高產量背後所付出的慘痛代價。
橫店憾事不斷 專家疾呼改善勞動環境
事實上，過去數月以來，橫店影視基地就多次傳出憾事，除了李凱文導演猝逝之外，還曾傳出男女主角高壓42小時不斷拍攝導致猝死，以及短劇女演員因長時間飲食、作息不正常，年紀輕輕就被確診為癌。
醫學專家警告，長時間缺乏睡眠會對心血管造成不可逆的傷害，連續3晚睡眠不足4小時就可能提高猝死風險，而通宵超過24小時更可能直接誘發心肌梗塞。專家呼籲影視產業必須正視「過勞」問題，建立合理的工時制度，否則悲劇將不斷重演。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據微博網友披露，李凱文在連續多日工作後突然在片場倒下，最終不幸身亡，他的同事悲痛不已，透過朋友圈寫下：「紀念我們的第一部戲，也是最後一部戲，導，我想你了，下輩子我們一定會繼續合作的。」雖然消息仍待警方與家屬進一步確認，但相關貼文與悼念訊息已瘋傳，短劇產業的「高壓黑幕」再度浮上檯面。
橫店素有「影視之都」之稱，但其幕後工作環境早已被不少業內人士點名過於嚴苛，演員戴嬌倩曾透露，自己遇過導演連續工作7天後倒下、再也沒醒來的憾事；還有化妝師因熬夜突發猝死、副導演因胃出血送醫的案例。為了趕拍進度，不少工作人員只能靠咖啡因或藥物支撐，導致身心都處於極限邊緣，這些案例凸顯短劇產業在高產量背後所付出的慘痛代價。
橫店憾事不斷 專家疾呼改善勞動環境
事實上，過去數月以來，橫店影視基地就多次傳出憾事，除了李凱文導演猝逝之外，還曾傳出男女主角高壓42小時不斷拍攝導致猝死，以及短劇女演員因長時間飲食、作息不正常，年紀輕輕就被確診為癌。
醫學專家警告，長時間缺乏睡眠會對心血管造成不可逆的傷害，連續3晚睡眠不足4小時就可能提高猝死風險，而通宵超過24小時更可能直接誘發心肌梗塞。專家呼籲影視產業必須正視「過勞」問題，建立合理的工時制度，否則悲劇將不斷重演。