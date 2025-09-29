我是廣告 請繼續往下閱讀

強烈颱風樺加沙外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，影響下游地區，導致花蓮縣光復鄉淹水、道路中斷及橋樑沖毀等重大災情。在為當地祈福、援助、救災的同時，運動部注意到許多珍貴的運動文物可能因此散佚或毀損，為保存珍貴體壇記憶，運動部委託高師大、臺南大學、臺藝大辦理之臺灣風華紀事計畫專案團隊，將主動協助運動文物之救援、清理、短期保存等應急事宜，儘可能地減緩災情帶來之傷害，搶救珍貴的運動文物。花蓮縣光復鄉是我國諸多競技運動選手的搖籃，田徑的田阿妹（1966年亞運銀牌；1968年奧運選手）、吳阿民（1966年亞運金牌；1964年、1968年奧運選手）等；籃球的莊瑞美（亞東五虎）等；女足的林瓊鶯、林曼婷、譚汶琳等；拳擊的陳念琴（2024年奧運銅牌）；及眾多棒球好手，如莊初明、黃忠義、周思齊、高國輝、王光輝、陳義信等，均與此地有著極深的淵源。運動部作為「運動文化記憶之蒐藏、保存、再現、展示及推廣」之單位，長期推動運動文化相關保存、典藏及推廣計畫，針對花蓮縣光復鄉災情可能造成之運動文化記憶散逸或毀損，將主動提供協助。運動部呼籲，如有運動文物之救援、清理、短期保存之需求，請儘速聯絡臺灣風華紀事計畫專案團。