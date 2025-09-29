我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于朦朧好友李小藍，26日發出多張在新疆烏魯木齊，紅光山大佛寺的照片。（圖／翻攝自微博）





大陸男星于朦朧11日傳出墜樓身亡，享年37歲，事件至今仍在發酵，各種傳聞在網上流傳。就有粉絲發現于朦朧的一名好友李小藍，24日在微博上傳多張，位於新疆烏魯木齊大佛寺的照片，被傳出是陪同于母帶著骨灰返鄉安葬，消息一出粉絲鼻酸留言：「他的家鄉，他回家了」。于朦朧好友李小藍26日在微博發文：「9.24 雨，其餘晴」，附上多張新疆烏魯木齊佛寺的照片。雖文章並未提及于朦朧相關，但粉絲普遍認為，這是象徵著陪伴他「回家」。更巧合的是，其他多位于朦朧好友，也不約而同在新疆打卡，讓粉絲更確定是如此。其實在于朦朧過世隔天，李小藍就曾在微博寫下：「睡不著，頭疼，想不通。這麼怕疼又恐高的一個人…為什麼？這並不是最低谷的時候…怎麼會捨得丟下親人呢？所以為什麼啊？朦，為什麼啊」，從文中可以看出，墜樓案太不符合于朦朧的個性，許多細節都在暗示，于朦朧死因恐不單純，與網上流傳的陰謀論互相呼應。李小藍的貼文一出，瞬間引發粉絲熱烈回應，不少人哀悼：「朦回家了，願你在天堂安息」、「好友情誼太動人」，也有粉絲追問「真相何時能水落石出」。日前該事件甚至登上BBC等國際媒體版面，全球連署網站 AVAAZ 更是有人發起：「要求警方公開案情」的行動，短時間已突破10萬人響應。雖然官方已經定調是意外，但民間質疑與悼念聲浪持續高漲，紛紛認為這起命案的真相仍未出現。