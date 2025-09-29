我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向太親上火線，直播表示珠寶、豪宅都還在。（圖／翻攝自微博）

▲不少網友調侃，即便向家窮困潦倒，向佐的妻子郭碧婷（如圖）也是「頂梁柱」。（圖／翻攝自微博）

港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破產」，相關傳言近日持續延燒，掀起不少網友議論。對此，向太昨（28）日親上火線闢謠，澄清珠寶、豪宅都還在，直言：「破產說法太離譜！」向太28日於直播中首度親自回應，語帶無奈又不失幽默地說：「我的豪宅、珠寶收藏都還在，還養著1000多名員工，怎麼可能破產？這些人只是想蹭流量。」她強調若真有具體不實指控：「可能就會直接提告了。」直播畫面曝光後，立刻引來粉絲刷留言力挺，直呼謠言毫無根據。不久後，向佐也在微博轉發母親的直播片段，發文反擊：「做得好不好都有人說，但說話的人請有點底線。」以此回應外界的惡意揣測。他同時澄清，先前傳出的「賭債」早已釐清，自己只是替人擔保，相關款項已全數清償，法律程序也已終止，不存在外界渲染的「欠債不還」。據悉向家名下仍持有九龍塘豪宅等多處不動產，資產估值逾百億港幣，向太今年2月更以直播帶貨登上全網榜首，線上課程《向太向上閨蜜圈》銷售破7500份，營收約新台幣794萬元，雖然外界仍有冷嘲熱諷，但支持者多認為「造謠者太過分」，更有人笑言：「放心，郭碧婷也是頂樑柱。」