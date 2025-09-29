我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秦思靜控訴Ryu家暴。（圖／翻攝自Threads＠qin_sijing）

▲Ryu揭自己也被打。（圖／翻攝自Threads＠Ryuuu）

▲Ryu（左）和Yuma（右）去年爆出雙出軌，最後決定離婚，結束10年婚姻，Ryu也表示自己會過得很幸福，也希望前妻能幸福。（圖／翻攝自YouTube Ryu）

馬來西亞網紅Ryu和日籍前妻Yuma去年11月爆出「雙出軌」醜聞，Yuma先是和日籍網紅Tommy外遇，接著Ryu也在聚會上認識中國女畫家秦思靜，最後兩人離婚，Yuma恢復單身，Ryu則和秦思靜交往，沒想到近來秦思靜爆料Ryu對她施暴，還和Yuma藕斷絲連，讓粉絲看得霧煞煞，《NOWNEWS今日新聞》也替讀者整理出這段宛如八點檔的情史懶人包。Ryu是一名來自馬來西亞的網紅，原本和日籍前妻Yuma一同經營頻道，感情、旅遊主題深受喜愛，未料兩人去年婚變，Ryu和中國畫家秦思靜交往，本月24日，秦思靜在IG宣告分手，並於Threads爆料遭到Ryu痛毆，「我一直美化你，覺得你只是個性衝動而已，並不是想傷害我。」但她也坦承，為了測試Ryu不斷拿東西砸他，Ryu也說，「暴力是我的問題，那之後我永遠不會回手，你還一直測試我的限度，紅酒瓶依然砸在我的脖子上。」根本形同互毆，不過如今兩人已將社群平台的發言都刪除，讓外界霧裡看花。2024年11月，因Ryu和Yuma許久未在社群平台同框，被發現感情生變，Ryu更貼出一張自畫像，用日文寫著「最喜歡」，還標記秦思靜的帳號，遭指出軌被炎上，沒想到秦思靜踢爆是Yuma先外遇Tommy，隨後Yuma發文認錯，Ryu也發表聲明，表示會將一切留給Yuma，希望大家不要攻擊她，Tommy也PO出全黑圖向Ryu道歉。今年1月，Ryu和Yuma發布離婚聲明，在影片中仍給足對方體面，並彼此祝福，Yuma目前在北海道展開新生活，Ryu則搬到鐮倉，秦思靜也成為他的剪輯師，但離婚後影片風格受到質疑，還有人要Ryu「如果被綁架你就眨眨眼」，Ryu隨後發影片自嘲，原本是想改變風格，沒想到卻不受喜愛。完整的時間軸是，Yuma先劈腿，被Ryu發現後對他說「你也可以出去玩」，Ryu便時常在東京找朋友喝酒聊天，也是在那個場合認識秦思靜，沒想到就在Ryu的心開始轉向新戀情時，Yuma回頭，但Ryu已經回不去，兩人才離婚，沒想到如今Ryu被控家暴，形象跌落谷底。