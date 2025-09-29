馬來西亞籍YouTuber Ryu今年1月宣布離婚Yuma，開始與中國女畫家秦思靜交往，怎料本月24日女方宣告分手，昨（28）日深夜發文指控Ryu家暴、偷偷聯絡Yuma，背後起因爲Ryu昨日拍攝最新影片，他認了對秦思靜違背承諾，且脫口「妳這樣會傷害Yuma」，致使喪失對自己的信任感，Ryu也坦誠提出了分手，一邊自言自語地說：「別耽誤人家了，這個影片發了之後，也別太在意酸民留言，人是沒必要當個好人麻，就讓他們在下面說吧！」
Ryu說謊成性！秦思靜受不了、逼他斷聯Yuma
Ryu昨日晚間7點多發布影片，還原先前秦思靜宣布的分手消息，他以「自己對自己說話」的視角述說著一切，「別再說謊了，從今以後你做不到的事情，你就不要輕易答應，答應了你就一定要做到，今天的我就是太小看諾言了，你要知道失去誠信，你就會失去所有，最後，它會影響你整個人的底色。」
Ryu透露，秦思靜情緒失控的開端，正是自己多次說謊所致，「她今天會崩潰，也是因為你說的謊，因為你答應了她，不給前妻聯繫和打錢，她不是不理解你對前妻的負責，而是你對她說了謊。」Ryu也自揭瘡疤，自己習慣性地講好聽話而取寵，可當關係變質之後，那些曾經的諾言，自己卻都做不到。
Ryu偷聯繫Yuma！提分手還要當好人：別耽誤她
至於秦思靜先前於社群的分手文章，Ryu明白是對方為求自己的諒解與疼愛，可自己在三地讓秦思靜傷透心，「她其實可以不用發文章的，那事後呢，我第一個反應竟然是對她說，『妳這樣會傷害Yuma』，從那之後，她對我一點一滴失去安全感，她要我跟Yuma斷乾淨，我就說不行，有很多事情要處理，婚姻不是妳想的那樣，她不是不理解，她要的就是安全感，但我連表演都沒有，我連表演都不會。」
Ryu帶著戲謔語氣自嘲著，「機會是給你挺多的，所以我警告你，別耽誤人家了，分手是你的決心，我希望你幫我負責，這也是你成為好男人的開始，這個影片發了之後，也別太在意酸民留言，人是沒必要當個好人麻，就讓他們在下面說吧！」最後，Ryu喊話網友，「不要去騷擾畫家，因為她不是一個公眾人物，如果有些人把話說得太過份，我覺得應該採取法律行動，這是最後能為她做的事。」
秦思靜控Ryu家暴！遭狂毆、掐脖：他偷聯繫Yuma
看見Ryu的影片，秦思靜忍無可忍，於是昨深夜發文指控對方家暴，「一隻手抓著我的頭髮，一隻手用拳頭砸我，後來因為我反擊，造成了你又一輪攻擊，導致我一個禮拜不能吃飯，三個月的耳鳴。」並曬出1張自己被抓傷的自拍照，透露畫面中就是Ryu今年3月的動手證據，「你就伸手掐我，導致我臉上，胸口，胳膊處有抓傷。」
🔺資料來源－
qin_sijingThreads、RyuuuuTV
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
