馬來西亞籍YouTuber Ryu去年11月婚內出軌Yuma，之後離婚，與中國女畫家秦思靜交往，本月24日秦思靜宣告與男方分手，昨（28）日深夜她又於社群Threads指控Ryu家暴，致使1個禮拜不能吃飯、3個月耳鳴，對方甚至撂狠話：「我真後悔為了妳而離婚！」而起因都是秦思靜發現了Ryu私下聯絡前妻Yuma，雙方皆以暴力相向，引發熱議。
秦思靜控Ryu家暴！遭狂毆、掐脖：他偷聯繫Yuma
秦思靜深夜發文指控Ryu家暴，起因是與男方爭執時，被怒罵1句：「我真後悔為了妳而離婚！」隨即拿起1個杯墊丟對方，怎料Ryu如發了狂似的狂毆自己，「一隻手抓著我的頭髮，一隻手用拳頭砸我，後來因為我反擊，造成了你又一輪攻擊，導致我一個禮拜不能吃飯，三個月的耳鳴。」
秦思靜曬出1張自己被抓傷的自拍照，透露畫面中就是Ryu今年3月的動手證據， 「又一次是在最近，因為我發現了你給Yuma改了一個備注，還在繼續聯絡，你惱羞成怒要走，我隨即抓住你的衣服不放。你就伸手掐我，導致我臉上，胸口，胳膊處有抓傷。」而這一切，秦思靜都還在忍受。
交往期間，秦思靜不斷催眠自己，Ryu只是性格衝動而已，並不是真正想傷害自己，事實上，本月24日秦思靜才針對來自支持Ryu方面的粉絲嗆聲，「惹怒我這個有仇必報的人，我每天更新一集他的黑料一個月都說不完，但我不會說。」可如今又指控對方暴力相向，說詞前後矛盾，引發網友熱議。
Ryu、Yuma離婚始末！淚灑鏡頭祝對方幸福
Ryu和Yuma去年爆出雙雙出軌醜聞，Yuma先是劈腿日本網紅「大高人」Tommy，雖然最後Yuma回頭請求Ryu原諒，但當時Ryu早已和一名中國女畫家搭上線，2人今年1月合拍影片宣告結束10年婚姻，已經於去年12月申請離婚，夫妻倆最後走向這樣的結局，許多粉絲都感到惋惜。
當時，Ryu表示之後還是會繼續拍片，而當初一起買的房子打算賣掉，Ryu對Yuma說，「看似妳錯在先，也不至於受到這樣的懲罰，讓妳受累了，也希望妳過得幸福，我也會過得很幸福。」Yuma哭著說：「我也會支持你接下來的活動，希望你的未來能夠更加幸福。這些年真的很謝謝Ryu還有大家。」
🔺秦思靜社群全文
黑化第一集 圖一發生在今年三月。
我因為你說「我真後悔為了妳而離婚」而拿起一個木制杯墊砸向你
你隨即騎在我身上，一隻手抓著我的頭髮，一隻手用拳頭砸我。
後來因為我反擊，造成了你又一輪攻擊。
導致我一個禮拜不能吃飯，三個月的耳鳴。
後來我也兩次報覆或者試探過你，打你或者用東西砸你你也沒有還過手。
又一次是在最近。
因為我發現了你給Yuma改了一個備注還在繼續聯絡，你惱羞成怒要走，我隨即抓住你的衣服不放。
你就伸手掐我，導致我臉上，胸口，胳膊處有抓傷。
我掐了回去告訴你你抓傷我了，你也因此冷靜下來了。
我一直美化你覺得你只是性格衝動而已並不是想傷害我。
🔺資料來源－
qin_sijingThreads
Ryu還愛Yuma！離婚持續給錢 中國女畫家痛揭被利用：人設都是假
Ryu還跟Yuma聯絡！騙了中國女畫家、親揭分手內幕：沒必要當好人
Ryu是誰？痛毆中國畫家女友 難忘出軌前妻Yuma情史懶人包一次看
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
Ryu還愛Yuma！離婚持續給錢 中國女畫家痛揭被利用：人設都是假
Ryu還跟Yuma聯絡！騙了中國女畫家、親揭分手內幕：沒必要當好人
Ryu是誰？痛毆中國畫家女友 難忘出軌前妻Yuma情史懶人包一次看
