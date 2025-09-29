我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ryu（如圖）和秦思靜互撕，人設崩塌。（圖／翻攝自RyuuuuTV）

▲秦思靜揭Ryu假人設。（圖／翻攝自Threads＠qin_sijing）

馬來西亞網紅Ryu今年和日籍妻子Yuma分手，和中國畫家秦思靜交往，近來鬧分手開撕，秦思靜在Threads上痛訴自己被Ryu毆打，更爆出Ryu和Yuma吵離婚時，自己發文揭露Yuma劈腿，竟被Ryu說「你這樣會傷害她」，而Ryu則發了一支影片承認分手，並承認自己在這段時間仍持續金援Yuma。秦思靜不只PO出遭毆打的照片，還爆料當初Ryu先發出「好喜歡」的自畫像時，害她被大家當成小三，隨後發文替自己辯解，文章中揭露Yuma出軌在先，接著Ryu才出面解釋來龍去脈，希望Yuma過得好，被許多人大讚是好男人，反而兩位女生被罵到臭頭。秦思靜在Threads上大嘆，「你利用時間感的模糊，巧妙地塑造自己的好人人設，你說你當初炎上事件，我發完文章之後，你的第一反應就是『你這樣會傷害Yuma』，但其實這句話發生的場景，在那件事的很久之後了，你當時的第一反應，第一句話是『你這樣子我也沒能力保護你了』。」對於秦思靜的分手說詞，Ryu在影片中以自我對話的方式坦承分手，「她今天會崩潰，也是因為你說的謊，因為你答應了她，不給前妻聯繫和打錢，她不是不理解你對前妻的負責，而是你對她說了謊。」即便是Yuma出軌在先，但因為她和Ryu的感情超過10年，仍有許多粉絲站在Yuma這邊，痛罵秦思靜是小三，沒想到這回，秦思靜的發文底下全是力挺她的留言，「這人根本不在意其他人，他只在意他自己在其他人眼中的形象」、「保護個鬼笑死，由她跟前妻感情還沒處理好就跟你在一起的那刻起，他就沒在保護你了」、「支持你，該瘋的時候就要發瘋」、「我覺得他真的很假，永遠都在扮演受害者角色」。