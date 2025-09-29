我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫生（如圖）到光復鄉協助清掃淤泥，感嘆：「真的超慘耶，花蓮真的好辛苦」。（圖／翻攝自IG soon6669）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，街道積滿厚重汙泥，災情慘重。許多人也投入志工行列，其中網紅孫生也現身災區幫忙。然而昨（28）日他才剛開直播，跑到蹦闆酸菜魚店挑釁，奧客行徑樣樣來遭炎上，立刻引發網友質疑：「是去花蓮洗白蹭流量吧」。孫生到達花蓮光復鄉後，看見滿街都是汙泥、住戶房屋受損，感嘆：「真的超慘耶，花蓮真的好辛苦」。他身穿短褲，立刻加入「鏟子超人」行列，他表示參與救援雖辛苦，但做善事真的很有成就感，還喊話光復鄉加油，並透露過程中一度遇上潰堤，所幸眾人都平安。不料孫生昨天才突開直播，現身蹦闆的酸菜魚店，先批評食物難吃，隨後拒絕補償，過程中他屢屢刁難員工。當店長端出脆皮奶捲招待時，孫生卻徒手捏爆，還燙傷用冰塊冰敷後直接摔在地上，引發場面混亂，最後鬧到蹦闆本人現身才結束鬧劇。事件曝光後，有人質疑：「去救災是洗白劇本吧」、「以為功過可以相抵」、「救災不代表可以浪費食物」，但也有粉絲認為：「至少他願意去災區幫忙，比很多只會鍵盤聲援的人強」，在網上掀起論戰。