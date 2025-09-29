我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋不想送蛋黃酥、月餅！新寵兒是它：歷久不衰

▲中秋節禮盒若送膩了蛋黃酥、月餅等，可以參考改送蛋捲禮盒，不僅口味多變，也方便保存。（圖／義美食品官網）

「吃過那麼多蛋捲，義美或喜年來還是我心中蛋捲的樣子，歷久不衰」

中秋禮盒為何選蛋捲？超強優勢曝光：不怕買錯

尤其對於不愛月餅、蛋黃酥等糕餅口感，或是較喜歡創意禮品的對象更適合，加上蛋捲禮盒口味多變，有的店家會結合肉鬆、芝麻等內餡

為了避免送禮對象遇到「蛋黃酥大爆發」情況，改送蛋捲是相當好的選擇。更重要的一點是，通常蛋捲保存期限較長，不用太過擔心放個幾天就過期

▲為了避免送禮對象遇到「蛋黃酥大爆發」情況，改送蛋捲是相當好的選擇。更重要的一點是，通常蛋捲保存期限較長，不用太過擔心放個幾天就過期，加上部分禮盒採獨立包裝，不僅提升禮品質感，也能讓收禮者不用一拆封就得吃光光。（圖／取自photoAC）

超強蛋捲禮盒是它！喜年來不敗48年：水準高、口味多

身為老牌的「喜年來蛋捲」是眾多美食中的佼佼者。喜年來蛋捲不僅是名氣高，加上製作過程堅持不加一滴水，每一口蛋捲都擁有香甜濃郁的蛋香與酥脆口感

▲喜年來從1977年創立至今，早已開發出多款蛋捲口味，除了最基本原味蛋捲外，還有包括咖啡蛋捲、芝麻蛋捲等口味，禮盒款式從大到小都有。（圖／喜年來官網）

好市多開賣喜年來蛋捲！會員搶爆連搬5箱