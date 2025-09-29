中秋節再過沒多久即將到來，不少人早已加緊腳步購買中秋節伴手禮，其中鹹甜交織的蛋黃酥與傳統經典月餅，都是過往中秋節送禮首選。但有民眾突發奇想，準備改送「蛋捲禮盒」給親友，引起其他人大力推薦「比送月餅還讓人喜歡」，甚至還有人建議可以挑選「喜年來蛋捲」，不僅口味眾多又品質保證，前陣子還在好市多特價開賣，引來會員們搶購風潮，也讓人看出喜年來蛋捲的魅力之大。
中秋不想送蛋黃酥、月餅！新寵兒是它：歷久不衰
中秋節禮品類型眾多，一般最常見的是蛋黃酥或月餅等糕餅類，過去有網友在PTT上發文，表示自己在高鐵等車時，意外看到有店面販售蛋捲禮盒，認為十分適合拿來當作中秋節伴手禮，但害怕有不妥之處，因此好奇詢問「中秋節該買蛋捲禮盒送親友嗎？」
問題曝光後，馬上引起網友們熱烈討論，「送這個比送月餅還讓人喜歡」、「很棒啊！蛋黃酥都是一式很沒特色」，甚至還有人推薦購買喜年來蛋捲，認為「蛋捲還是買喜年來較好」、「吃過那麼多蛋捲，義美或喜年來還是我心中蛋捲的樣子，歷久不衰」、「蛋捲之王唯有喜年來」。
中秋禮盒為何選蛋捲？超強優勢曝光：不怕買錯
據了解，近年來「蛋捲」成為許多人中秋送禮首選，尤其對於不愛月餅、蛋黃酥等糕餅口感，或是較喜歡創意禮品的對象更適合，加上蛋捲禮盒口味多變，有的店家會結合肉鬆、芝麻等內餡，讓蛋餅不單單只是酥脆口感。
此外，大眾普遍送禮都會選擇蛋黃酥等禮品，為了避免送禮對象遇到「蛋黃酥大爆發」情況，改送蛋捲是相當好的選擇。更重要的一點是，通常蛋捲保存期限較長，不用太過擔心放個幾天就過期，加上部分禮盒採獨立包裝，不僅提升禮品質感，也能讓收禮者不用一拆封就得吃光光。
超強蛋捲禮盒是它！喜年來不敗48年：水準高、口味多
不過台灣蛋捲品牌百百種，加上新創品牌不斷推陳出新，該如何選擇總是令人苦惱。值得一提的是，在競爭激烈的蛋捲市場中，身為老牌的「喜年來蛋捲」是眾多美食中的佼佼者。喜年來蛋捲不僅是名氣高，加上製作過程堅持不加一滴水，每一口蛋捲都擁有香甜濃郁的蛋香與酥脆口感，商品水準極高，因此常被老饕推薦是送禮首選。
據了解，喜年來從1977年創立至今，早已開發出多款蛋捲口味，除了最基本原味蛋捲外，還有包括咖啡蛋捲、芝麻蛋捲等口味，禮盒款式從大到小都有，可以根據送禮對象等進行調整，加上喜年來通路相當齊全，過往在超市、超商或賣場等地都容易購買。
好市多開賣喜年來蛋捲！會員搶爆連搬5箱
前陣子美式賣場「好市多（Costco）」剛好被會員發現，突然特價販售「喜年來原味蛋捲」，原價1箱439元，因優惠直接便宜了90元，僅要349元就能享受蛋捲吃到飽。有會員提到，當下就有許多顧客正在搬，自己也與家人掃了5箱回家，更大讚「喜年來蛋捲應該不用試吃，只要特價閉眼就一定買！太熟悉的味道了，就是他家蛋捲味道才對才好吃」。
不僅如此，還有老饕特別提到，喜年來蛋捲拿來當作中秋送禮十分適合，「提著也剛剛好」、「蛋捲還是喜年來比較對味，好吃」、「真的！只愛喜年來！」但提醒民眾，好市多喜年來蛋捲特價已於昨（28）日結束，但若是喜愛大份量包裝的，還是能前往好市多購買。
資料來源：喜年來、Costco好市多 商品經驗老實說
