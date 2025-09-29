我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有眼尖粉絲發現，圖中手上的刺青配上紅色指甲油，和i-dle前團員穗珍高度吻合。（圖／翻攝自IG yeh.shaa_）

▲舒華（左）和穗珍（右）感情很好，兩人也常被粉絲湊CP（親暱組合）稱為「碎花」。（圖／翻攝自Mnet K-POP）

韓團i-dle成員舒華28日上傳IG照片分享日常，沒想到有眼尖網友靠露出的紅色指甲油與手背刺青「1849」發現是前團員穗珍，立刻在網上引起熱議，粉絲感動留言：「姐妹情深，真的哭出來」。舒華昨天在IG上傳日常照，就有眼尖粉絲從一張合照中發現，露出的紅色指甲油與刺青「1849」，與穗珍近期自拍高度吻合。粉絲也迅速發文比較兩張圖，在Threads上發文表示：「舒華IG出現的穗珍的手」，意外曝光讓粉絲感動尖叫。i-dle原名(G)I-DLE出道時是6人組，2021年因穗珍捲入校園霸凌爭議被退團，當時Cube娛樂表示穗珍中學時涉霸凌，引發巨大轟動，粉絲心碎抗議：「穗珍無辜」、「抹黑」，連署要求公司澄清。退團後的穗珍開始SOLO發單曲，粉絲堅信她被公司當犧牲品，不滿證據不足就被退團，至今爭議未平。該名眼尖粉絲在Threads發出貼文，至今點閱高達59萬次點閱，粉絲紛紛感動落淚：「碎花回來了」、「穗珍沒走遠，一直在心裡」、「看到穗珍的手就哭了，在我心中i-dle永遠6人」，也有人呼籲：「別再提舊事，尊重她們友情」。這意外曝光不僅療癒粉絲，也讓i-dle的姐妹情深成為熱議焦點，未來穗珍是否有機會，重新與好姐妹們合作，讓粉絲相當期待。