有人愛得轟轟烈烈，有人則是細水長流。你知道你的「愛情潛能」是什麼嗎？其實每個星座在戀愛中都有獨特的優勢，只要懂得掌握，就能讓感情更穩、更甜。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師相本次揭曉12星座在愛情中的真實樣貌與潛在魅力，搞不好你比自己想的更有戀愛力！你在愛情裡很直接，喜歡就會行動，但也容易太衝動，其實你的熱情很能感染對方，只要學會慢下來，愛情會更穩定。你很專情，一旦投入就不會輕易放手，愛情對你來說就是「長久陪伴」，雖然步調慢，但很值得信任。你在感情中變化多，常常帶來新鮮感，只是有時候太跳Tone，對方會抓不住。找到能跟上你節奏的人，你就能很快樂。你超有照顧人的天分，愛一個人會把對方放在心上，但有時候太敏感，容易想太多，記得要多給彼此空間。你在愛情裡就是太陽，總是希望被重視，你有滿滿的浪漫點子，只要學會偶爾低調一點，就更容易遇到對的人。你愛得很細膩，會默默觀察、默默付出，雖然容易挑剔，但那是因為你真的很在意，遇到懂你的人就會很幸福。你超會營造氛圍，談戀愛時像偶像劇一樣，只是有時猶豫不決，會讓人等很久，勇敢表態，愛情才會更順利。你愛得很深，認定就不會輕易放手，雖然外表冷冷的，但內心超熱情，只要學會放下控制慾，感情會更自在。你愛情中的潛能是「自由」，你需要的是能一起冒險的伴侶，給你空間反而能讓你更投入。你愛得很務實，不會隨便開始，但一旦在一起就會很有責任感，雖然不太浪漫，但超級可靠。你談戀愛的方式很特別，不喜歡被綁住，愛情對你來說，是靈魂上的陪伴，而不是天天黏在一起。你超有浪漫天分，愛情在你心中就是最美的夢，只是容易太投入，記得保留一點理性，才能走得更長遠。