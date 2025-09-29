趕快儲水！根據台灣自來水公司公告，明（30）日台中市、雲林縣、台南市部分地區因辦理工程、管線汰換等影響，預計將實施停水動作，不同地區影響時段不同，其中雲林斗六市興華街停水時間最長，長達2日每天停水10小時。《NOWNEWS》特別整理9月30日台中市、雲林縣、台南市停水範圍與時段，帶領讀者一文快速看懂。
◼︎ 台中市9/30停水範圍一次看
🕦停水時間：9月30日上午8時30分至下午17時（共8小時30分）
📍影響區域：龍井區臺灣大道五段、遊園北路、遠東街、都會南街。
📍降壓區域：龍井區遊園北路、遠東街。
停水原因：自來水沙鹿所辦理台中市龍井區東海里都會南街１５９號新裝用戶工程停水。
🕦停水時間：9月30日上午9時至下午16時（共7小時）
📍影響區域：台中市文山北巷以東、南邊溪以南、忠勇路以西、五權西路三段以北等一帶。
停水原因：配合第四區管理處台中服務所辦理 台中市南屯區寶山里忠勇路127-19號邊用戶用水新裝工程停水。
◼︎ 雲林縣9/30停水範圍一次看
🕦停水時間：9月30日至10月1日，每日上午8時至下午18時（共2天）
📍影響區域：斗六市興華街。
停水原因：斗六市西市場汰換管線工程，配合斗六市公所刨除加封路段。管線末端用戶可能因水流時間延至下午19時恢復供水，遇雨天則順延。
◼︎ 台南市9/30停水範圍一次看
🕦停水時間：9月30日晚上22時至10月1日早上5時（共7小時）
📍影響區域：玉井區中山路、中正路、中華路、前園街、大成路、太子街、富強街、後旦街、憲政街、東西向快速公路北門玉井線、樹糖街、民權路、民生路、焦吧哖西路、玉安街、福德街。
停水原因：114年新市及玉井所分區計量管網委外建置及封閉漏水調查作業。
🕦停水時間：9月30日上午8時至下午17時（共9小時）
📍影響區域：北門區西部濱海公路、西部濱海快速公路。
停水原因：北門區雙春南2線汰換管線工程施工。
🕦停水時間：9月30日上午8時至下午12時（共4小時）
📍影響區域：關廟區關新路二段451~689號（單號邊_含巷弄）。
停水原因：配合經發局『114年歸仁所特定工廠周邊設置消防栓工程』。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
