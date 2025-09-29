日本政府與自民黨已開始協調，預計在10月中旬召開臨時國會，以選出繼日本首相石破茂之後的新任首相。多名人士透露，臨時國會很有可能於10月14日之後召開。儘管目前以自民黨為首的執政聯盟在參眾兩院皆未過半，但在野黨認為要團結對抗執政聯盟仍有困難，因此自民黨的新總裁極有可能會當選新首相。
根據讀賣新聞報導，自民黨總裁選舉將於10月4日投開票，新總裁最快可能在10月6日敲定主要黨務人事。按照慣例，新首相會在臨時國會召開後，經由首相指名選舉程序後組建新內閣。石破茂在去年9月當選總裁的四天後，臨時國會便立即召開。
多位政府與自民黨相關人士透露，臨時國會的日期鎖定在10月14日以後。
由於自民黨在參眾兩院的席次皆未過半，屬少數執政。因此新黨魁上任後，將面臨與在野黨協商以擴大聯合執政的架構。此外，10月下旬已有外交行程，因此新首相需要在中旬前選出，這也是一個考量因素。
此次自民黨總裁選舉共有5人參選，分別是前經濟安保大臣小林鷹之、前自民黨幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。其中以高市早苗及小泉進次郎競爭最為激烈，據共同社最新民調，在有投票資格的自民黨支持人群中，認為最適合擔任新總裁的人選，以高市早苗獲得最多支持，其次為小泉進次郎，第三則是林芳正。
