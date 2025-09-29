台中新光三越中港店挺過氣爆，歷時226天後復業，重新開幕當日下午已吸引3萬人朝聖，50萬滿額贈秒領完，粗估1日業績飆破2億元。不過暱稱「最佳代言人」的婦產科沈煌彬醫師表示：「其實應該不止」，親揭「連續假期許多大戶出國」還沒出手，目前只是熱身「還沒到高潮」，並透露櫃姐暗示，「真正的高峰會落在週年慶，預購才有更多優惠」。
台中新光三越挺過氣爆！重新開幕3萬人衝、50萬滿額贈秒領光
台中新光三越中港店今年2月13日近中午發生氣爆；9月27日歷時226天後正式復業，重新開幕當日，人潮破萬只花了不到90分鐘，比平常周日多出2成；下午約3點便已吸引3萬人朝聖。
且重新復業祭出「50萬滿額贈」，10份更是在中午前便被兌換一空，相當於開門沒多久就業績進帳500萬。粗估1日業績飆破2億元，台中人消費實力果然驚人。
台中新光三越1日業績飆2億？沈煌彬醫師：大戶還沒出手
原本是台灣年年百貨店王的新光三越台中店，停業7個月，業界預估至少流失百億規模。重新復業吸引忠實顧客「報復性消費」，市場分析，台中新光三越第四季可望力拼百億，拉抬全年業績。
你以為台中新光三越1日業績飆2億，就是夠好的成績了嗎？在氣爆停業時期，以「沒有新光三越的日子」系列文章在網路爆紅的台中婦產科名醫沈煌彬，被粉絲暱稱為「最佳代言人」，分享專業見解。
沈煌彬醫師直言：「台中新光三越第一天的營業額，外傳是兩億，其實應該不止。」他表示，「連續假期許多大戶出國，也不喜歡跟大家擠，沒有加入血拼行列」。言下之意，真正的大戶要是出手，成績當然不只如此。
過去會員制度只到銀卡的新光三越，全新升級高端客層，主打銀卡年消費60萬可晉升「金卡」會員，可享包括「一對一服務顧問、專屬金卡貴賓廳、每月16小時免費停車」等禮遇；並預估新制度上線「將有1萬人可從銀卡升等金卡」。
沈煌彬醫師分析，台中新光三越「金卡會員等10月1日會籍啟動才要出手」；而且「卡厲害（卡利high）的點數，也安排在十月才發放」。他認為，這些細水長流的操作，會讓買氣一波接一波堆高、延續到明年春節。
台中新光三越買氣高峰！櫃姐暗示：週年慶預購更多優惠
沈煌彬醫師還指出，化妝品區向來是百貨業績重頭戲，透露：「我要買時，櫃姐們笑著暗示，真正的高峰會落在週年慶，預購才有更多優惠，那我就等到預購吧。」
他分析，比起北部的百貨戰場，「台中新光三越的市場腹地真的很大，放眼中彰投雲苗，幾乎沒有對手」。認為「所以最近應該只是熱身，還沒到高潮。」
台中新光三越「週年慶時間」！優惠大檔備受期待
新光三越表示，看好台中店第4季業績可望持平，主要動能包括引進135個新櫃位，以及即將登場的週年慶年度大檔。今年台中店週年慶由以往的第一波延至第二波，新光三越台中店將與台北信義新天地同步於10月16日開跑。
另外，台北101賈董賈永婕上任迎戰的首個週年慶，以「VIP的秘密清單」為主題，搶先開跑至10月12日，強打獨家限量、潮流快閃到頂級體驗三大策略，祭出精品美妝最高回饋13%、珠寶腕錶最高9%；同步揭幕第十三屆《Taipei 101 World Masterpiece 頂級珠寶腕錶大賞》囊括14個品牌尊榮體驗。
今年台北101還將首度推出「2025台北101國慶展演」，將在10月10日晚上22:00，於台北市府前廣場，同時登場無人機＋煙火展演。
資料來源：新光三越台中中港店、婦產科沈煌彬醫師、台北101、賈永婕
