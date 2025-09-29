並透露櫃姐暗示，「真正的高峰會落在週年慶，預購才有更多優惠」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中新光三越挺過氣爆！重新開幕3萬人衝、50萬滿額贈秒領光

台中新光三越中港店今年2月13日近中午發生氣爆；9月27日歷時226天後正式復業，重新開幕當日，人潮破萬只花了不到90分鐘，比平常周日多出2成；下午約3點便已吸引3萬人朝聖。

▲台中新光三越中港店挺過氣爆，歷時226天後復業重新開幕。（圖／翻攝自新光三越台中中港店FB）

台中新光三越1日業績飆2億？沈煌彬醫師：大戶還沒出手

原本是台灣年年百貨店王的新光三越台中店，停業7個月，業界預估至少流失百億規模。重新復業吸引忠實顧客「報復性消費」，市場分析，台中新光三越第四季可望力拼百億，拉抬全年業績。

你以為台中新光三越1日業績飆2億，就是夠好的成績了嗎？在氣爆停業時期，以「沒有新光三越的日子」系列文章在網路爆紅的台中婦產科名醫沈煌彬，被粉絲暱稱為「最佳代言人」，分享專業見解。

台中新光三越買氣高峰！櫃姐暗示：週年慶預購更多優惠

沈煌彬醫師還指出，化妝品區向來是百貨業績重頭戲，透露：「我要買時， 櫃姐們笑著暗示，真正的高峰會落在週年慶，預購才有更多優惠，那我就等到預購吧。」

台中新光三越「週年慶時間」！優惠大檔備受期待

新光三越台中店將與台北信義新天地同步於10月16日開跑。

台北101還將首度推出「2025台北101國慶展演」，將在10月10日晚上22:00，於台北市府前廣場，同時登場無人機＋煙火展演。