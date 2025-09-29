我是廣告 請繼續往下閱讀

▲加賀美智久脖子上掛著毛巾、頭戴帽子，穿著背心就前往災區幫忙。（圖／加賀美智久IG@tomo_0612_）

▲加賀美智久在《華燈初上》飾演酒客中村正男，私下的他熱愛健身，身材健壯。（圖／加賀美智久IG@tomo_0612_）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤導致當地傷亡慘重，許多民眾自發性前往災區幫忙清淤土、救助災民，其中有名推著紅色推車在現場忙進忙出的背影看起來格外眼熟，原來是日籍男星加賀美智久（Tomo桑）。加賀美智久曾演過熱門台劇《華燈初上》，他來台發展20多年，早就取得在台永久居留權，前往災區幫忙只是希望能和志工一起團結出力。加賀美智久昨日在IG發文，貼出於花蓮光復救災的相關照片、影片，只見他穿著一件背心，搭配短褲、雨鞋，脖子上還掛著毛巾，在現場忙進忙出，幫忙把從災民家中挖出來的淤土，用推車清運到戶外，沉重的碎石、磚瓦他也親力親為地搬，忙得滿身是汗。加賀美智久在貼文中寫道，「花蓮救災，往花蓮光復路上看到走同一個方向的勇士們心裡感到滿滿的感動，到現場看到現況很難過，我們能做什麼就做什麼！主要是挖泥土，搬泥土」。他和同行的友人一起投入幫忙，也回報現場狀況，表示目前有很多挖土工具，想過去幫忙的志工只要穿著雨鞋早點到就好，「聽現場哪裡需要就過去幫忙挖泥土、搬垃圾，補給有水、麵包、便當」。加賀美智久表示現在很需要大家團結努力一起做工，他也喊話當地的志工，「有力出力，大家加油」。粉絲看了也紛紛留言，「Tomo桑讚讚辛苦了」、「謝謝你，有你真好」、「謝謝Tomo桑的付出」、「謝謝您的愛心和力量」、「謝謝你這麼幫忙花蓮」。加賀美智久來台發展多年，除了是模特兒也是演員，演過《紫色大稻埕》、《華燈初上》、《牛車來去》等多部台劇，在《華燈初上》中的表現讓觀眾印象猶為深刻。他飾演酒店常客中村正男，在第一季的結尾時，向飾演蘇媽媽的楊謹華求婚，深情又多金的形象當時被讚是劇中的一股清流。