資深藝人吳宗憲日前向《NOWNEWS今日新聞》透露心力只剩10%留給演藝圈，引退念頭甚加，今（29）日其女兒吳姍儒出席公視益智節目《一字千金》媒體茶敘，被問及此事若為真，是否感到可惜？她愣了一會說：「哪裡可惜？」並直言對吳宗憲來說，「妙就妙在他還是時不時會出現，要他真正退休、退出很困難啦！」同時吐露爸爸跟小S、派翠克對打第60屆金鐘獎綜藝主持人獎，「沒關係！我希望S姐、派翠克得獎的。」
吳宗憲想引退！吳姍儒笑回：不可惜
談到節目《一字千金》，吳姍儒深受大朋友、小朋友觀眾喜愛，記者會上，還特別播放出精華影片，當中可見吳姍儒機智詼諧、應對靈活的表現，無論是與藝人、素人參賽者互動，或是搭配顧問教授季旭昇的詞語解析，都展現出高度的臨場反應與幽默感，為節目增添許多精彩。
