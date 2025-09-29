今9月29日教師節補假最後一天，肯德基表示，迎接10月中秋、雙十連假，「蛋撻炸雞桶」優惠代碼一覽；胖老爹表示，年中慶「狂歡買一送一」，聯名《96分鐘》電影套餐開吃。
肯德基「蛋撻炸雞桶」優惠代碼！吃到10月中秋雙十連假
肯德基表示，中秋雙十連假優惠代碼先準備！
◾️明9月30日起預購開搶，優惠碼「40666」雙節同慶桶餐，爽吃「8炸雞＋6蛋撻」399元（原價850元），下殺47折、現省451元。活動限時於10月3日至10月6日、10月9日至10月13日，兩大連假期間販售（數量有限、售完為止）。
◾️金秋連假，優惠碼「40629」外帶佳節歡聚桶「6炸雞＋4蛋撻＋2小可」388元！原價664元，下殺58折。
肯德基蛋撻富翁兩大優惠！
◾️優惠代碼「50474」，外送限定兩盒蛋撻12入399元！今9月29日最後一天，相當於單顆直降69折。
◾️中秋蛋撻禮盒隨饗券！即日起至10月13日，線上購買PK隨饗券可跨店隨取，5套「原味蛋撻禮盒」990元，加贈3張原味蛋撻兌換券（每周一發送至會員帳戶內）；期間兌換原味蛋撻禮盒就送「奶皇流心Q蛋撻」1顆。2套「中秋親子桶餐」888元、2套「中秋團聚8塊雞多人餐」1245元（數量有限，售完為止）。
胖老爹：「買一送一」三大年中慶優惠
胖老爹即日起至9月30日，年中慶「狂歡買一送一」優惠！
◾️買全腿餐470元「免費送雞腿」1支
◾️買全塊餐430元「免費送雞塊」1塊
◾️買全翅餐465元「免費送雞翅」1支
聯名看電影《96分鐘》，開吃「糖醋小雞塊＋大熱狗＋胖雞丁＋可口可樂/Zero/雪碧350ml任1瓶」優惠價155元；憑票根消費滿150元「免費送雞翅」1支。
資料來源：肯德基、胖老爹
