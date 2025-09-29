我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河智媛（右1）、禹洙漢（右2）傳出恐離開台灣返回韓國的傳聞，正妹經紀人鄭多惠（左2）今日出面闢謠，直言還沒談過任何未來計劃。（圖／翻攝自鄭多惠IG@dahye___j）

▲鄭多惠（如圖）是韓國傳奇啦啦隊員，目前擔任樂天女孩河智媛、禹洙漢的經紀人。（圖／記者張一笙攝）

▲鄭多惠（右）不僅是經紀人，同時也是韓國知名啦啦隊員。（圖／翻攝自鄭多惠IG@dahye___j）

韓籍啦啦隊成員河智媛、禹洙漢、廉世彬，今年3月以「樂天三本柱」之姿加盟樂天桃猿，掀起球場旋風，然而隨著河智媛和禹洙漢所屬的經紀公司「無限夢想」負責人8月不幸遭刺身亡，近期不時傳出河智媛與禹洙漢恐不會再續約的傳聞，粉絲憂心明年球季初代「樂天三本柱」恐將解散。對此，河智媛及禹洙漢的正妹經紀人鄭多惠今（29）日不忍發聲了，直言：「沒和任何人談過未來！」事實上，早在8月份時就有消息人士向《NOWNEWS》今日新聞透露禹洙漢可能不會續約，而她與河智媛從出道至今都是綁定在一起的，因此外界擔心倘若一人先行離開，河智媛可能選擇也會選擇返韓。由於禹洙漢與河智媛同屬韓華鷹啦啦隊，在隊內本就是「韓華鷹三大台柱」之間的2人，本就具備高人氣跟龐大資源，加上她們的正妹經紀人鄭多惠日前也成功取得首爾友利卡排球隊（서울 우리카드 우리WON）的啦啦隊經營權，因此即便2人決定離開台灣回到韓國發展，仍有極大的舞台可以發展。據了解，「無限夢想」在負責人身亡後陷入管理與財務空窗，導致許多行政作業也一度停擺，雖然在事發後廉世彬背後的經紀公司「協奏曲文創」負責人高偉凱出面協調、幫助後續的工作安排，然而涉及到合約相關問題，因此最終沒能成功轉移合約。面對外界傳聞，河智媛與禹洙漢的正妹經紀人鄭多惠稍早在社群罕見發聲，直言：「我們從來沒有和任何人談過未來計劃！」澄清並無所謂續約洽談，她強調成員們這一季始終心懷感恩，無論對球隊、隊友還是粉絲，總是用盡全力表現鄭多惠表示：「即使比賽結束回到飯店，她們也會犧牲睡眠繼續練習。」她更讚許她們的挑戰精神，並感謝各界給予的關懷與支持，承諾「下次見」，這番公開發聲，也被視為對謠言的正面駁斥。事實上，消息人士向記者透露，樂天女孩的合約通常都要到年底才會確認明年合約，因此現在就傳出要離隊的消息，根本就是「空穴來風」。然而過去幾年，許多女孩的離隊、轉隊傳聞都是在接近賽季末傳出，因此此次「樂天三本柱」恐解散的傳聞，才會讓粉絲跟球迷們憂心忡忡。