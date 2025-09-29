我是廣告 請繼續往下閱讀

▲肖戰（左二）在台下休息時，突有一名女子竄出想要簽名，可以看出肖戰有稍微嚇到。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰也常透過工作室，向粉絲宣導不要被偽造的資訊騙。（圖／翻攝自微博）

大陸男星肖戰昨日（28）日參加「灣區升明月」活動，正當他在台下休息時，一名女子悄悄接近想索取簽名，肖戰當場揮手婉拒，不料女子卻持續糾纏，最終工作人員火速上前，將她帶離現場事件才平息，這段影片在網上曝光後，瞬間引發大批網友熱議。當時肖戰與容祖兒、經紀人霍汶希同桌閒聊，這時一名女子突然貼近要求簽名，從影片中可以看到，肖戰一開始疑似被嚇到，緩了一下才露出尷尬笑容，並禮貌揮手示意拒絕，但女子仍停留在桌邊不願離開，容祖兒與霍汶希一度準備起身協助勸阻，幸好工作人員火速趕到，才將該名女子勸離，現場氣氛瞬間陷入尷尬，相關影片也在社群平台瘋傳。肖戰幾乎不隨意留下簽名，因為過去演藝圈不乏明星簽名遭盜用的案例，例如有人曾偽造楊冪簽名製作假代言合同或周邊，甚至詐騙上千萬人民幣，為避免掉入相同陷阱，肖戰參加公開場合時極少留下簽名，曾有紅毯活動要求嘉賓簽海報，他僅草草畫兩筆，寧願被批敷衍，也要降低風險，可見防範意識極高。影片曝光後輿論分成兩派，有人酸：「肖戰太大牌，簽個名怎麼了」，甚至揚言脫粉，粉絲則選擇力挺，直言：「拒簽是保護粉絲，否則萬一簽名被盜用搞詐騙，受害的還是大家」、「那女子微博就是賣周邊的，心思不單純」、「不論明星還是普通人，隨便在陌生紙張簽字都可能惹麻煩」，肖戰堅持不簽名雖然引發爭議，但也凸顯了明星一舉一動，都有可能被有心人士利用，需隨時保持警惕。